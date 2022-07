Greta Heemsoth gewinnt in Elmlohe

Präsentierten sich einmal mehr in Topform: Greta Heemsoth und Despacito triumphierten in Elmlohe. © iw

Verden – Toller Dressurerfolg für den RV Aller-Weser: Im Rahmen der Elmloher Reitertage gewann Greta Heemsoth mit dem siebenjährigen Hannoveraner Despacito (Don Nobless x MV Sandro Hit) eine M*-Dressur. Die 27-Jährige kam mit dem Hengst, der im Besitz der Deckstation Pape aus Hemmoor steht, auf eine Wertung von 70,253 Prozent. Als einziges Paar knackten Greta Heemsoth und Despacito damit in dieser Prüfung die 70 Prozent-Marke.

Die erfahrene Reiterin war ohnehin in großartiger Form, denn sie sicherte sich mit Santos, einem vierjährigen Oldenburger Hengst von Secret, auch den Sieg in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A für vier- bis sechsjährige Pferde mit der unglaublichen Wertnote von 9,70. Mit Fusionist schnappte sich Greta Heemsoth in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L für fünf- bis siebenjährige Pferde noch Rang zwei. Ihre Vereinskollegin Ulrike Hatzl platzierte sich in der Dressurpferdeprüfung der Klasse im Sattel von France Gall. Das Duo belegte Rang vier.

Auf dem Springplatz sorgte hingegen Nano Healy für die Big Points, denn der in Morsum am Stall von Hilmar Meyer tätige Reiter schnappte sich den Sieg im S*-Springen. Der Ire setzte sich auf dem Rücken von dem 13-jährigen Holsteiner Hengst Casado (Casall x MV Lavado) gegen kopfstarke Konkurrenz durch. Am zweiten Turniertag belegten Nano Healy und Casado auf demselben hohen Level noch einmal Platz drei. Im M*-Springen sicherte er sich mit Contendra Platz vier. Sein Landsmann Jack O Donohue holte sich mit der fünfjährigen Westfalen Stute Congratulations Pezi (Congress x MV Lord Pezi) den Sieg in einer Springpferdeprüfung der Klasse L.

Einen Treffer gab es auch für Tobias Bremermann, der sich den Sieg im M*-Springen schnappte. Im Sattel von der sechsjährigen Holsteiner Stute Quberta (Chamn x MV Askari) blieb er fast zwei Sekunden schneller als die anderen Teilnehmer. Zweiter wurde Stephan Dubsky (RV Aller-Weser), der mit Pedro gestartet war. In einem weiteren M*-Springen für sechsjährige Pferde schrammte Oliver Ross (RV Aller-Weser) mit Otto de la Roche knapp am Sieg vorbei. Sie erreichten Platz zwei. Bei den Ponys war Linnea Heemsoth erfolgreich. Die talentierte Nachwuchsreiterin war im A*-Springen mit Pony Midnight erfolgreich. kk