Aller-Weser-Reiterin Greta Heemsoth feiert gleich drei Triumphe

Auch mit Boa Vista siegreich: Greta Heemsoth. Archiv © Wächter

Bombenstart für Greta Heemoth in die 72. Elmloher Reitertage: Die Aller-Weser-Reiterin heimste im Dressurviereck gleich drei Siege ein. Für die Cracks aus dem Kreis Verden gab es weitere Top-Platzierungen.

Verden – In Elmlohe begannen die 72. Reitertage. Bei diesem Traditionsturnier mischten selbstverständlich einige Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden mit, die kaum besser in das Wettkampfwochenende hätten starten können. Im Dressurviereck war Greta Heemsoth gleich dreifach erfolgreich: Die Aller-Weser-Reiterin, die bei Ingo Pape in Hemmoor tätig ist, sicherte sich zum Auftakt einen Doppelsieg in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A für vier- bis sechsjährige Pferde.

Mit einer Wertnote von 9,30 bedachten sie die Richter auf dem vierjährigen Hannoveraner Hengst Endorphin (Escolar x MV Don Nobless), mit dem sie sich souverän den Sieg der ersten Abteilung schnappte. In der zweiten Abteilung war Greta Heemsoth auf der vierjährigen Felice, einer Hannoveraner Stute von Fürst Samarant (MV Riverside) erfolgreich. Hier gab es eine Wertnote von 8,60.

Auch Nano Healy zum Auftakt siegreich

Eindrucksvoll siegte Greta Heemsoth nur wenig später auf ihrem Erfolgspferd Boa Vista, einer siebenjährigen Hannoveraner Stute von Bon Coeur (MV Scolari). In der M*-Dressur erhielt das Paar eine Wertung von 74,496 Prozent und verwies die Konkurrenz damit deutlich auf die Plätze.

Einen idealen Turnierstart erwischte auch Nano Healy aus Morsum, der sich mit der sechsjährigen Hannoveraner Stute Baloutina (Balou du Rouet x MV Stakkato) den Sieg im M*-Springen schnappte. Die Prüfung galt gleichzeitig als Qualifikation für das Geestland Championat. Vierter wurde der Oytener Tobias Bremermann auf seiner Stute Qualice. In der Springpferdeprüfung der Klasse L für fünf- bis siebenjährige Pferde startete Tom Köhler aus Emtinghausen, der auf Chacco’s Champ Rang zwei belegte. kk