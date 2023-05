Greta Deckert und Mailin-Sophie Meyer feiern Doppelsiege

+ © Wächter Zwei Erfolge in Bremen gefeiert: Mailin-Sophie Meyer vom RC Hagen-Grinden, hier auf Cantana. © Wächter

Das Bremer Pferdefest war Ziel der Nachwuchs- und Ponyreiter aus dem Kreis Verden. Bei dem traditionellen Reitturnier auf dem Schimmelhof im Bremer Osten siegte Greta Deckert in einer Ponydressurprüfung der Klasse L**. Die Reiterin vom RV Aller-Weser stellte Humpfry-Me vor, einen Hengst von Halifax (MV Dressmann), mit dem sie souverän gewann.

Verden – Zusätzlich sicherte sich Deckert auf Nacromancer’s Top Gun, einem fünfjährigen Falben von Nacromancer in the dark (MV Argentino), den Sieg in der Dressurponyprüfung der Klasse A. Das Duo belegte auf diesem Niveau in einem weiteren Wettbewerb Platz zwei.

Mailin-Sophie Meyer vom RC Hagen-Grinden und Cantana setzten sich im Stilspringen der Klasse A** durch. Mit der siebenjährigen Holsteiner Stute von Cannavaru (MV Contendro) erreichte sie eine Wertnote von 8,5. Die beiden wurden außerdem Zweite in einem Zwei-Phasen-Springen der Klasse L. Auf dem Rücken der Hannoveraner Stute Casablanca (Contendro x MV Garibaldi) gewann Mailin-Sophie Meyer schließlich auch noch ein Springen mit steigenden Anforderungen der Klasse A*.

Auch Anna-Lena Vagt in Bremen vorne

Anna-Lena Vagt (RV Aller-Weser) siegte mit Steverheides Wolfsblut, einem Wallach von Werwolf (MV Chantre), in einer Dressurprüfung der Klasse A*. Auf A**-Level erreichte das Duo Rang zwei. Manja Felsch (RC Hagen-Grinden) wurde auf Nanu Nana Zweite in einem Dressurwettbewerb.

Gute Ergebnisse bei weiteren Turnieren

In Barchel erreichte Sina Wesemann für den RV Alte Aller Langwedel-Daverden auf Levano einen zweiten Platz in einem Stilspringen der Klasse L. Außerdem konnte sich Carsten Raschen vom RV Aller-Weser in Mühlen über einen dritten Platz in einem M*-Springen für sieben- und achtjährige Pferde freuen. Gestartet war er mit Apollo.

Im Rahmen der Scharnebecker Reitertage belegte abschließend Alena Ellermann vom RC Hagen-Grinden auf St.Cyp Platz drei in einer M*-Dressur. Beim Turnier des Dressurreiterclubs Brunshausen belegten Anneke Fryen und Bellaphina vom RV Aller-Weser im St. Georg Special* einen starken vierten Platz. Ann-Christin Niemann vom Verdener Schleppjagd-RV wurde auf Flying Zweite in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Mit Favory Lady konnte sich außerdem Rang vier in einer Dressurpferdeprüfung auf L-Level erreichen. kk