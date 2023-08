Reiten: Verdenerin Greta Deckert erfüllt sich mit DM-Start einen Traum

Ein Duo für die DM: Greta Deckert und Humpfry-Me starten am Wochenende bei den nationalen Titelkämpfen der Jugend in München. © Wächter

Für viele junge Reiterinnen und Reiter ist die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften ein Lebenstraum. Für Greta Deckert aus Verden ist er nun wahr geworden: Die 14-Jährige reist von Donnerstag bis Sonntag nach München, um in der bayrischen Landeshauptstadt um den Titel in der Ponydressur zu kämpfen.

Verden – Erarbeitet hat sich die Schülerin diesen Meilenstein ihrer Karriere auf eigene Faust, mit einer gesunden Portion Ehrgeiz und der Liebe zu ihren Ponys. Unterstützt wird sie dabei von Mutter Marita Deckert, die selbst leidenschaftliche Reiterin ist, und dem Rest ihrer Familie, die die Turnierambitionen der jungen Reiterin mit allen Kräften unterstützt.

„Das Ganze ist nur möglich, wenn alle im Team zusammenarbeiten und die zusätzlichen Aufgaben mittragen“, erklärt Mutter Marita Deckert. Um Greta das Reiten auf diesem Niveau zu ermöglichen, packt daher die ganze Familie mit an. „Es ist Teamwork“, ergänzt sie, „Der Erfolg ist eine Fügung von vielen glücklichen Umständen und viel Arbeit.“

Ich liebe Reiten und könnte mir keinen anderen Sport vorstellen. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht auf dem Pferd sitze.

Seit 2010 lebt Greta Deckert mit ihrer Familie in Intschede. Der Hof mit einem eigenen kleinen Stallgebäude und angrenzenden Pferdeweiden ist ein Lebenstraum ihrer Eltern, bei dem alle tatkräftig mit anpacken. „Es macht mir sehr viel Spaß, mit Pferden zusammenzuarbeiten. Ich liebe Reiten und könnte mir keinen anderen Sport vorstellen. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht auf dem Pferd sitze“, so Greta Deckert.

Begonnen hat die Leidenschaft für das Reiten mit Unterricht bei Kassandra Mohr beim RC Hagen-Grinden und den Ponys Teddy und Charles. Auf „Sweet chocolate“, genannt Schoko, startete Greta Deckert richtig durch. Die ersten Erfolge in L*-Dressuren stellten sich schnell ein. Der kleine Wallach ebnete seiner jungen Reiterin den Weg und ist mit 21 Jahren nun in Rente. „Schoko hat Greta in den Sport gebracht“, so Marita Deckert.

Mit ihm fing alles an: Schoko, mittlerweile in Rente, trug Greta Deckert zu ersten Erfolgen. © Kaschek

Maßgeblich am heutigen Erfolg beteiligt ist zudem das 17-jährige Deutsche Reitpony Humpfry-Me (Halifax x MV Dressman), mit dem Greta Deckert derzeit die anspruchsvolle FEI-Tour absolviert. Im November 2022 bekam die junge Aller-Weser-Reiterin den Hengst von Imke Stoll aus Kirchlinteln zur Verfügung gestellt und trainiert nun mehrfach die Woche dort. Dank der intensiven Betreuung durch Imke Stoll wuchs das Duo in wenigen Wochen zu einer Einheit zusammen.

„In der Regel dauert es länger, bis sich Pferd und Reiter zusammenfinden. Bei Greta und Humpfry-Me ist aber im Frühjahr bereits der Knoten geplatzt. Es harmoniert sehr gut“, findet Marita Deckert. Die Ergebnisse geben ihr Recht, denn Greta Deckert legte auf FEI-Level gleich eine Siegesserie mit tollen Noten hin. Bei den Landesmeisterschaften des Pferdesportverbandes Hannover konnte sich das Dream-Team mit Rang drei bei den Ponys nun für die Deutschen Jugendmeisterschaften in der bayrischen Landeshauptstadt qualifizieren.

Greta Deckert trämt schon vom CHIO

Aktuell trainiert Greta Deckert auch noch die beiden fünfjährigen Ponys Nacromancer’s Top Gun (Nacromancer in the dark x MV Argentino) und Dixon little roomer (Dreiklang x MV King of hearts) aus dem Besitz von Kassandra Mohr und Dr. Nicole Deinzer, die nach einer talentierten Reiterin gesucht hatten, die in der Lage ist, die Youngsters erfolgreich auf Turnieren vorzustellen. Sowohl mit Nacromancer’s Top Gun als auch mit Dixon little roomer gelang Greta Deckert die Qualifikation für das Bundeschampionat in Warendorf, der deutschen Meisterschaft der Nachwuchspferde und -Ponys, die Anfang September ausgetragen werden wird. „Wir sind sehr dankbar, dass Greta diese tollen Ponys reiten darf“, erklärt Marita Deckert.

Ihre Tochter wünscht sich indes, nach ihrer Ponyzeit erfolgreich auf das Großpferd umsteigen zu können, träumt natürlich auch vom Grand Prix, vom CHIO in Aachen und ihren Idolen, zu denen ihre Trainerinnen und Dressurlegenden wie Ingrid Klimke und Isabell Werth gehören. Für Familie Deckert bedeutet das gleichzeitig aber auch, ein talentiertes Pferd zu finden, mit dem Greta Deckert in Zukunft in der Junioren-Klasse antreten kann. Aktuell ist aber noch kein passender Partner aufgetaucht. „Ich wünsche Greta, dass sie ihren Weg gehen kann. Sie ist unglaublich fleißig und mit einer gesunden Portion Ehrgeiz ausgestattet“, schließt ihre Mutter.

Von Kira Kaschek