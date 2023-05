Greift der TSV Bassen den letzten Strohhalm?

Von: Frank von Staden

Um Luca Andresen bangen die Bassener derzeit noch. © vst

Das nächste Finalspiel steht für den arg abstiegsbedrohten TSV Bassen in der Fußball-Bezirksliga an. Mussten die Grün-Roten schon zuletzt in Visselhövede beim 2:1-Erfolg punkten, um sich die theoretische Chance auf den Klassenverbleib zu erhalten, zählt dann auch Mittwochabend (19.15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Ippensen nur ein Sieg.

Bassen – Allerdings stehen die Vorzeichen bei den Kickern von der Dohmstraße wieder einmal mehr als schlecht. Denn personell wird sich wenig ändern. Zwar saß schon in Visselhövede der lange verletzte Jonas Lübeck wieder auf der Bank, „doch ein Einsatz ist im Grunde noch nicht geplant. Dafür war er zu lange raus“, erklärt da Bassens Co-Trainer Kai Wessel, der auch noch nicht weiß, ob es für Luca Andresen reicht, der kurz vor Ende der Partie in Visselhövede „übelst gefoult wurde“, so Wessel. So wird sich dann erst sehr kurzfristig zeigen, was für ein Gesicht die Bassener Mannschaft, die zum Siegen verdammt ist, erhalten wird.