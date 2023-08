Golferin Emma Delwes für die WM in Kanada nominiert

+ © Föhlinger Golferin Emma Delwes zieht es nächstes Jahr an die Universität in San Diego. © Föhlinger

Die Deutschen Meisterschaften und die WM in Kanada stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm für das Golf-Talent Emma Alessia Delwes aus Luttum. Darüber hinaus freut sich die 17-Jährige über ein Stipendium für die State University in San Diego.

Luttum – Nachdem Golferin Emma Alessia Delwes zuletzt mit dem Nationalteam den zehnten Platz bei den European Girls Team Championship belegt hat, stehen nun die nächsten beiden Herausforderungen für die Luttumerin vor der Tür. Vom 22. bis 24. September geht es zu den Deutschen Meisterschaften der U18-Mädchen. Dort peilt die 17-Jährige einen Platz auf dem Podium an. Aber damit nicht genug. Darüber hinaus wurde das Ausnahmetalent vom Bundestrainer für die World Junior Girls Championship Anfang Oktober in Kanada nominiert.

Emma Alessia Delwes peilt DM-Medaille an

„Das hat mich sehr gefreut. Zumal nur drei Mädchen aus Deutschland nominiert wurden. Für mich ist es zudem das letzte Turnier in diesem Jahr. Ich hoffe natürlich, dass ich dort eine gute Leistung zeigen kann“, erklärt Delwes. Zuvor stehen jedoch die Deutschen Meisterschaften auf dem Programm. „Das ist für mich eines der wichtigsten Turniere. Daher werde ich im Training auch noch einmal Vollgas geben, zumal ich mir schon einen Platz auf dem Treppchen zum Ziel gesetzt habe“, gibt sich Emma Alessia Delwes im Vorfeld durchaus selbstbewusst.

17-Jährige peilt den nächsten Entwicklungsschritt an

Im kommenden Jahr steht die Luttumerin dann vor einer neuen Herausforderung. „Erst mache ich mein Abitur. Danach geht es für mich für vier Jahre in die USA. Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, dass ich dort auf ein College gehen will“, zieht es Emma Alessia Delwes nach San Diego auf die dortige State University. „Ich habe mit einigen Kandidaten gesprochen. Aber letztlich war San Diego auch von Beginn an mein Favorit. Durch meine guten Leistungen in den vergangenen Jahren habe ich Vollstipendium bekommen. Im November werde ich dort dann offiziell unterschreiben“, sagt die 17-Jährige. „Im nächsten Jahr geht es quasi in den Sommerferien in die Staaten. Ich freue mich schon jetzt auf die vier Jahre, die ich in San Diego verbringen werde. Ich hoffe, dass ich durch diesen Schritt noch selbstständiger werde und neben dem Golf natürlich auch meine Englischkenntnisse verbessern kann“, strebt die Luttumerin ein Studium in Richtung Marketing oder Psychologie an. kc