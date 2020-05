Golf ab heute in Vierergruppen möglich

Achim – Seit einer Woche fliegen die weißen Bälle nach einer zweimonatigen Corona-Pause wieder über die Bahnen des Achimer Golfclubs. Der Golfclub nutzte die Spielpause für vielfältige Arbeiten an den Fairways, Bunkerrenovationen und Verschönerungsmaßnahmen. Außerdem bereiteten Clubmanager Thomas Schmidt und sein Team die Anlage sorgfältig auf die Wiedereröffnung unter den besonderen Hygieneschutzvorschriften vor.

Ab dem 3. Mai konnten die Startzeiten für die erste Golfrunde unter Corona-Bedingungen gebucht werden. Thomas Schmidt: „Innerhalb der ersten zwei Stunden nach Freigabe des Startzeitensystems konnten wir mehr als 1000 Buchungen registrieren. Der Nachholbedarf ist groß.“ Die Regelungen sollen wöchentlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Schmidts Ziel ist, dass gerade in den ersten Wochen des Wiederbeginns möglichst vielen Mitgliedern das Golfspielen wieder zu ermöglichen.

Ab heute ist die Nutzung der Golfanlage wieder in Vierergruppen unter Beachtung der Kontaktregeln zulässig. Zur Verringerung der Ansteckungsgefahr sind an verschiedenen Orten Desinfektionsstationen aufgestellt. Das Tragen einer Schutzmaske ist für Besucher in den Gebäuden der Anlage verpflichtend. Für die Mitarbeiter ist das Tragen obligatorisch, im Starterhaus ist eine Scheibe als Schutz angebracht. Das Übungsgelände rund um die Driving Range ist nur allein zu nutzen. Eine Ausnahme bildet etwa die gebuchte Zeit mit einem Trainer.