Golf: DM-Silber nach toller Aufholjagd für Emma Alessia Delwes

Von: Kai Caspers

Nach einer furiosen Aufholjagd landete Emma Alessia Delwes (rechts) bei der DM der AK18 hinter Tessa Kremser (Mitte) auf Platz zwei. Dritte wurde Eva Ringwald. © Privat

Die Liste der Erfolge wird immer länger für Emma Alessia Delwes. Bei den Deutschen Meisterschaften in Travemünde belohnte sich das große Golf-Talent aus Kirchlinteln nach einer tollen Aufholjagd mit der Vizemeisterschaft in der Altersklasse 18.

Kirchlinteln – Durch ein Wechselbad der Gefühle musste Emma Alessia Delwes vom GC Hannover. Verpasste das große Golf-Talent aus Kirchlinteln bei den Deutschen Meisterschaften (DM) der Damen noch den Cut für die letzte Runde, wich die Enttäuschung schnell einer großen Freude. Denn bei der DM der Altersklasse 18 sicherte sich die 17-Jährige in Travemünde nach einer grandiosen Aufholjagd die Vizemeisterschaft. Aber damit nicht genug. Darüber hinaus wurde Delwes zur Sichtung für den Nationalkader Anfang Oktober eingeladen.

Die Titelkämpfe bei den Damen hatten für die 17-Jährige zunächst gut begonnen. In der ersten Runde blieb die Kirchlintlerin zwei unter Par (70). Doch an den nächsten beiden Tagen lief es mit einer 82 (+10) und 76 (+4) alles andere als optimal. Zu allem Überfluss fehlte Emma Alessia Delwes damit ein Schlag zum Cut für die letzte Runde. „Es war mir klar, dass irgendwann mal ein Turnier kommen wird, an dem es nicht so gut läuft. Daher habe ich es auch nicht als Niederlage angesehen. Nein, mir war viel wichtiger, dass ich es schnell aus dem Kopf bekomme und dass ich lerne, mit solchen Ergebnissen umzugehen“, richtete die Abiturientin ihren Fokus dann auch gleich wider auf die Meisterschaften in ihrer Altersklasse.

Eine perfekte Haltung demonstriert hier das große Golf-Talent Emma Alessia Delwes. © Privat

In Travemünde fand Delwes bestes Wetter vor. Allerdings fand sich die 17-Jährige nach der ersten nicht so guten Runde und einer 77 (+4) zunächst auf dem geteilten 21. Platz wieder. Der Rückstand auf die führende Eva Ringwald vom GC Solitude Stuttgart betrug acht Schläge. „Eigentlich war der Traum von einem Spitzenplatz damit bereits ausgeträumt“, erklärte Delwes. „Doch dann hat sich das mentale Training im Verein und der Nationalmannschaft ausgezahlt.“ Ab dem zweiten Tag startete die Golferin aus Kirchlinteln eine beeindruckende Aufholjagd. Die zweite Runde absolvierte die 17-Jährige ohne Bogey und mit fünf Birdies (68) als Tagesbeste. Diesen Rückenwind nahm Emma Alessia Delwes auch mit in den dritten Tag und startete mit drei Birdies auf den ersten acht Löchern. „Bis zur 15ten Bahn habe ich wieder ohne jegliches Bogey gespielt und unwissend in Co-Führung gelegen. Doch dann hat es mich auf Bahn 16 und Bahn 18 erwischt“, musste Delwes noch zwei Bogeys notieren. „Tessa Kremser hat dagegen auf den letzten drei Löchern zwei Birdies gespielt, sodass ich mit ihr noch den Platz tauschen musste.“ Dennoch zeigte sich Emma Alessia Delwes überaus zufrieden. „Es war nicht zu erwarten, dass ich nach Platz 21 am ersten Tag noch Vizemeisterin werde. Daher bin ich stolz, dass ich die nächsten Tage trotz des schlechten Ergebnisses zum Auftakt weiter voller Selbstbewusstsein und erfolgreich gespielt habe.“ Der verdiente Lohn neben der Einladung zur Kadersichtung des Nationalteams war die Verbesserung des Handicaps auf -5,3, die Festigung einer Spitzenposition in Deutschland und das Erreichen des 86. Platzes in der europäischen Rangliste. Darüber hinaus wurde Delwes zwischen den beiden Deutschen Meisterschaften zudem Vereinsmeisterin im Golfclub Hannover und trug sich damit erstmals in die Annalen des Vereins ein. kc