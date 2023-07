Golf: Emma Alessia Delwes mit Nationalteam EM-Zehnte

Von: Ulf Horst von der Eltz

Große Freude: Emma Alessia Delwes wurde mit dem Nationalteam EM-Zehnte. © privat

Viel Freude und auch ein wenig Frust: So absolvierte Emma Alessia Delwes ihre internationalen Aufgaben. Bei der European Girls Team Championship belegte die Golferin aus Kirchlinteln mit dem Nationalteam Platz zehn, nachdem die Medaillenrunde nur knapp verpasst worden war. Zuvor hatte es für die 17-Jährige bei den German Ladies Amateur Championship den zehnten Rang gegeben, während sie bei den 19. German Boys & Girls Open in Sankt Leon Rot nach mentalen Problemen 34. wurde.

Kirchlinteln – Bei der European Girls Team Championship, eines der wichtigsten Turniere auf dem Kontinent, starteten 16 Länder mit jeweils sechs Spielerinnen im Golf Club d´Hossegor in Frankreich. Es wurden zunächst Zählspielrunden absolviert. Die 17-jährige Emma Alessia Delwes zeigte solides Golf und war mental stärker denn je: „Ich fühlte mich sehr sicher bei meinen Schlägen und konnte auf dem schweren Golfplatz am ersten Tag eine Even Par (71) und am zweiten Tag eine +2 (73) spielen.“ Damit war sie auch die beste Deutsche und ist im Feld der besten 96 Europäerinnen 16. geworden.

Die Medaillenrunde der Top-Acht verpasste Deutschland als Neunter knapp um sechs Schläge. In der Runde um die restlichen Plätze, die im Matchplayformat ausgetragen wurde, gab es gegen Island einen hohen Sieg. Delwes gewann 5 & 3. Am zweiten Tag wurde die Schweiz bezwungen, die junge Dame aus Kirchlinteln setzte sich abermals souverän mit 5 & 3 durch. Zum Abschluss ging es um Platz neun gegen Belgien.

Der zehnte Platz war für uns zufriedenstellend. Unser Team war besonders jung, für mich und weitere vier war es auch die erste EMM. Wir konnten viele Erfahrungen sammeln und behalten zahlreiche schöne neue Erinnerungen – eine unvergessliche Woche.

Für das Golf-Talent aus dem Kreis Verden wurde es nervenaufreibend: Nach 17 Löchern lag Delwes 1 Down, konnte die 18 dann jedoch für sich entscheiden – so mussten beide das Match auf der 1 weiterführen. Das Loch wurde erneut geteilt. „Am zweiten Abschlag habe ich dann mitbekommen, dass wir bereits verloren haben und mein Match keine Relevanz mehr hat.“ Demnach wurde das Match geteilt, sodass Belgien 3,5:1,5 gewann. Delwes: „Der zehnte Platz war für uns zufriedenstellend. Unser Team war besonders jung, für mich und weitere vier war es auch die erste EMM. Wir konnten viele Erfahrungen sammeln und behalten zahlreiche schöne neue Erinnerungen – eine unvergessliche Woche.“

Zuvor hatte Emma Alessia Delwes zwei Turniere gespielt. Bei der International German Ladies Amateur Championship (IAM) im Frankfurter Golfclub starteten ein starkes internationales Feld mit 120 Damen: „Einer der schönsten Golfplätze, jedoch mit vielen Schwierigkeiten. Der Platz ist sehr eng, die Grüns schnell und onduliert. Man musste aus der Teebox gut rauskommen, Eisenschläge gut planen und gut Putten – also eigentlich vieles gut beherrschen können.“

Emma Alessia Delwes auch in Frankfurt Zehnte

In der ersten Runde lief es für die Kirchlintlerin prima mit tief unter Par. Sie unterschrieb auf dem Par 73 Course eine 69 (-4) und lag auf Platz zwei hinter Charlotte Back (St. Leon Rot), die eine 68 (-5) gespielt hatte. Am zweiten Tag wollten die Abschläge nicht auf die Bahnen, Delwes war viel in Wäldern unterwegs und spielte deshalb keine Pars – 79 (+6).

Am dritten Tag folgte eine solide Even Par (73), obwohl mehr drin war: „Viele meiner Putts sind ausgelippt und ich musste damit umgehen können. Als Vierte startete ich schon sehr bunt in meine Runde. Ich fing mit Bogey, Double-Bougey, Eagle an.“ Es kamen nur wenig Pars heraus, da sie die Abschläge nicht auf die Bahn bekam. Am letzten Loch folgte jedoch noch ein gutes Birdie, sodass Delwes mit einer 80 (+7) und insgesamt 301 Schlägen noch Zehnte wurde: „Obwohl ich viele verschiedene Ergebnisse gespielt habe, bin ich damit sehr zufrieden. Vor allem weil ich weiß, dass ich noch viel Potenzial nach oben hatte.“ Victoria Levy (Schweiz, 286) siegte.

„Mentales Desaster“ bei German Boys & Girls Open

Bei der folgenden 19. German Boys & Girls Open in Sankt Leon Rot, eines der am stärksten besetzten Jugendturniere in Europa, belegte Delwes mit 223 Schlägen den 34. Platz – unter den besten 110 europäischen Spielerinnen. Nach einer guten Even Par hatte sie am zweiten und dritten Tag mentale Schwierigkeiten, so kamen eine +3 (75) und +4 (76) heraus. „Das Turnier war zwar golferisch okay, jedoch mental ein Desaster. Danach brauchte ich eine längere Golfpause, damit ich erstmals ein wenig Abstand habe und den Spaß zurückgewinne. Der ist nämlich leider durch die ganzen vielen Turniere weggefallen.“

Die junge Dame konnte nur wenig trainieren, da sie zwischen den Events eine kleine Regenerationsphase brauchte: „Danach hatte ich wieder richtig Lust aufs Golfen.“ Zudem rief der Bundestrainer an und teilte mit, dass sie für die Mannschafts-Europameisterschaft nominiert wurde – als eine der sechs besten Spielerinnen Deutschlands. Dort gab es wie oben erwähnt den zehnten Rang für das Nationalteam.

Zwischendurch wurden mit dem GC Hannover auch Bundesliga-Spieltage absolviert – wenig erfolgreich: Obwohl noch eine Runde aussteht, sind die Damen von der Leine bereits abgestiegen.