Goldschmidt: Erst Hochzeit – dann Rückkehr nach Rostock

Oyten - Von Björn Lakemann. Nach drei Jahren bei Handball-Drittligist TV Oyten sagt sie am Saisonende ade: Lisa Goldschmidt zieht zurück ins gut 280 Kilometer entfernte Rostock. Im Juni heiratet sie in Achim ihre langjährige Freundin Jana Kokot, die wie exklusiv berichtet bereits ihren Abschied von den Vampires verkündet hatte – und beide packen die Umzugskartons. „Meine Sehnsucht nach der Heimat ist doch sehr groß. Also haben wir entschieden, unseren Lebensmittelpunkt dorthin zu verlegen“, so Goldschmidt auf Nachfrage dieser Zeitung.

Bereits mit drei Jahren war die gerne in der Deckung stehende Rechtshänderin im Kinderwagen ständig in der Halle. „Der Handball war für mich immer das Wichtigste“, vermittelt Goldschmidt ihre Leidenschaft. Begonnen hatte ihre Laufbahn früh beim Rostocker HC. Später brachte sie neben dem Sport auch Abitur und dann Studium locker unter einen Hut.

Ihre besonderen Stärken sieht „Goldie“ im Ehrgeiz, im Blick für Spielsituationen und in der Durchsetzungskraft. „In Oyten kam ich auf beiden Außenpositionen, in der Rückraummitte und zuletzt insbesondere am Kreis zum Einsatz“, gibt die 26-Jährige zu Protokoll. In der letzten Spielzeit unter Coach Sebastian Kohls, 2017/2018, stieß die Rostockerin endgültig zum TV Oyten. Zuvor hatte sie unter der Woche bei den Vampires trainiert und war zu den Partien am Wochenende in den Heimatort gependelt. In der vergangenen Saison war unter Jörg Leyens der starke Rang vier herausgesprungen: „Das war schon toll, besonders die acht Siege zum Schluss haben uns den Platz eingebracht. Dass wir viele Spiele noch drehen konnten, bleibt mir ebenfalls positiv in Erinnerung.“

Die Angestellte beim Jobcenter Verden wird in erster Linie die geknüpften Freundschaften in Oyten und umzu vermissen. Es sei schon Luxus, wenn die Teams im Verein derart zusammenhalten. Allerdings läuft es in dieser Saison gar nicht, wie der vorletzte Rang belegt. „Der Negativtrend begann mit den Verletzungen von Keeperin Romina Kahler zu Beginn, Lea Bertram fällt aus und zwischendurch war auch Emily Winkler raus. Jana (Kokot, Anm. der Redaktion) konnte die ganze Vorbereitung verletzungsbedingt nicht mitmachen. Zudem waren die Weggänge der Schlüsselspielerinnen Denise Engelke und Wiebke Meyer nicht zu kompensieren“, blickt Goldschmidt in den Rückspiegel.

Unter dem neuen Trainerduo Müller-Dormann/Winter habe sich der Drittligist von Spiel zu Spiel gesteigert und das neue Abwehrsystem verinnerlicht. Mit einem Abstieg wollen sich Goldschmidt und Kokot jedenfalls ungern verabschieden. Lars Müller-Dormann bedauert die Weggänge: „Das ist schon sehr schade. Aber so ist nun mal der Gang der Dinge. Sowohl am Kreis als auch in der Deckung geht uns durch Lisas Abschied enorme Qualität verloren.“ Ob beide in Rostock spielen, bleibt offen. Goldschmidt: „Erst mal den Wohnortwechsel vollziehen und ankommen. Die letzten drei Serien haben einiges abverlangt, wir können uns auch eine Pause vorstellen.“