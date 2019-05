Görgens verlässt Langwedels Reserve

Langwedel – Fußball-Kreisligist FSV Langwedel-Völkersen II muss sich ab Sommer einen neuen Trainer suchen. Ralf Görgens, der seit knapp zwei Jahren im Amt ist, erklärte jetzt, über die Saison hinaus nicht weitermachen zu wollen. Als Gründe gab Görgens vielsagend Unstimmigkeiten mit der 1. Herren an.

Dabei war Görgens in den zwei Jahren durchaus erfolgreich. Im ersten Jahr führte er die Mannschaft nicht nur erstmalig in die Kreisliga, sondern schaffte es auch bis ins Kreispokal-Halbfinale, wo man nur knapp mit 2:4 am TB Uphusen II scheiterte. Im ersten Kreisliga-Jahr startete der FSV II für einen Aufsteiger hervorragend und lag nach sieben Spieltagen mit 13 Punkten überraschend auf dem vierten Tabellenrang, ehe man in der Rückserie abstürzte und nun gar noch etwas um den Klassenerhalt bangen muss.

Görgens sucht nun nach einer neuen Aufgabe möglichst im Bereich Verden/Rotenburg. „Sie sollte schon etwas leistungsorientiert sein und sich im Bereich Bezirksliga oder Kreisliga befinden“, erklärt der Coach, der zuvor auch bereits als Co-Trainer beim Landesligisten FC Verden 04 und als Jugendtrainer beim SV Werder Bremen aktiv war.

bd