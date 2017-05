Verdens ehemaliger Co-Trainer übernimmt FSV Langwedel-Völkersen II

Langwedel - Ralf Görgens wird in der nächsten Saison Trainer des FSV Langwedel-Völkersen II in der 1. Fußball-Kreisklasse.

Der gebürtige Bremer, der jetzt in Völkersen wohnt, hat seine Zusage gegeben: „Ich habe mir dir Mannschaft schon öfter angeschaut und sehe durchaus Potenzial für die Kreisliga“. Das passt natürlich mit den Vorstellungen des Vorstandes zusammen, der sich ebenfalls den Aufstieg wünscht.

Michael Nelle hat die Latte hoch gelegt

Görgens war im vergangenen Sommer als Co-Trainer des Landesligisten FC Verden 04 eingestiegen, musste aber krankheitsbedingt sein Amt im Winter aufgeben. Davor war er von 2002 bis 2014 im Leistungszentrum des SV Werder Bremen für verschiedene Mannschaften mitverantwortlich gewesen.

Schon 1986 hatte er bei den Grün-Weißen erstmals Jugendmannschaften trainiert. Der B-Lizenz-Inhaber weiß also, wie es geht. „Nach dem Weggang von Michael Nelle war es nicht so einfach, einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Michael hat die Latte ziemlich hoch gelegt“, sagt Herrenobmann Olaf Haase und fügt an: „Wir hoffen jetzt noch auf die eine oder andere Spielerzusage, damit wir das Projekt Kreisligaaufstieg angehen können.“

ar