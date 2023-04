TSV Etelsen: Coach Nils Goerdel träumt schon vom Pokal-Finale

+ © Hägermann, Bernd Blick aufs Finale: Etelsens Nils Goerdel muss für dieses Highlight erst Ippensen ausschalten. © Hägermann, Bernd

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ulf Horst von der Eltz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ereignisreiche Ostertage für den TSV Etelsen: Am Sonnabend will sich die Goerdel-Elf beim SV Ippensen den Traum vom Finale um den Bezirkspokal erfüllen, am Montag geht es am Schlosspark gegen den TuS Neetze um wichtige Landesliga-Punkte.

Etelsen – Es soll das Highlight zum Abschluss seiner Trainertätigkeit beim TSV Etelsen werden: Nils Goerdel träumt vom Endspiel um den Bezirkspokal am Himmelfahrtstag. Dafür müssen die Blau-Weißen aber zunächst das Halbfinale am Ostersonnabend (16 Uhr) beim SV Ippensen gewinnen. Und am Montag steht gleich das nächste wichtige Match auf dem Programm, am Schlosspark geht es gegen den TuS Neetze um Landesliga-Punkte (Anpfiff 15 Uhr).

„Wir nehmen die Partien eine nach dem anderen und wollen die größtmögliche Ausbeute“, hofft Goerdel auf ein erfolgreiches Fest. Der Einzug ins Bezirkspokalfinale wäre dabei eine Premiere ausgerechnet zum Ausklang, der 40-Jährige stand noch nie in einem solchen Endspiel: „Einen Titel kann man ja nicht so oft holen, daher fiebert das ganze Trainerteam darauf hin.“ Mit starken Vorstellungen habe man sich die Chance auf den Showdown schließlich auch erarbeitet.

Das Team steht nicht umsonst an der Bezirksliga-Spitze. Es wird gegen uns alles in die Waagschale werfen, ein gefühlter Landesliga-Kontrahent.

Dass dies ebenso für die Ippenser gilt, ist Goerdel bewusst – er richtet sich auf eine Hammer-Aufgabe ein: „Das Team steht nicht umsonst an der Bezirksliga-Spitze. Es wird gegen uns alles in die Waagschale werfen, ein gefühlter Landesliga-Kontrahent.“ Etelsens Coach schätzt die Gastgeber als Super-Kollektiv, das einen körperlich frischen Eindruck macht und in Keeper Krause, Innenverteidiger Detjen, Mittelfeld-Ass Klindworth sowie Stürmer Voigt Moreira eine herausragende Achse besitzt.

Moritz Nientkewitz im Pokal-Tor

„Wir dürfen selbst bei einer Führung nie nachlassen, Ippensen haut bis zum Schluss alles raus“, fordert Goerdel höchste Konzentration. Etelsens Coach kann quasi aus dem Vollen schöpfen, lediglich Nils Koehle und Hauke Worthmann fehlen noch. Nicolas Piel ist fraglich. Im Tor steht Moritz Nientkewitz, da sich Benni Skupin krankgemeldet hat. Die in der Liga gelbgesperrten Nico Meyer und Jarno Blicker dürfen im Pokal mitspielen, sie fehlen dann am Montag im Landesliga-Match gegen Neetze – ebenso wie die Kurzurlauber Fredi Bormann und Simon Gloger. „Wir müssen also rotieren“, kündigt der Trainer verschiedene Aufstellungen an. Busabfahrt nach Ippensen: 13:45 Uhr, Vereinsheim.

Mit einem Auge blickt er natürlich schon auf Neetze, das er auch als äußerst stark einstuft mit vielen regionalliga-erfahrenen Kickern: „Aber sie sind zu Hause stärker als auswärts, das könnte unser Vorteil sein.“