Goerdel: „So kann man nicht gewinnen“

Etelsen nach desolater zweiter Hälfte 1:4 gegen Meckelfeld / Reiners legt vor / Donnerstag kommt Uelzen

+ Maik Behrens (2.v.r.) zog in dieser Szene gegen Williams Konya den Kürzeren – Etelsen unterlag Meckelfeld mit 0:1. J Foto: Hägermann

Etelsen - Von Ulf von der Eltz. Nils Goerdel rang nach Worten – und letztlich konnte er sich das Gesehene nicht so richtig erklären. „Ich bin sehr enttäuscht, die Jungs auch. Keine Ahnung, warum wir in der zweiten Halbzeit so einen schlechten Fußball geboten haben“, konstatierte der Interimstrainer des TSV Etelsen am Dienstag nach der 1:4 (1:1)-Heimpleite gegen den TV Meckelfeld. Da es die zweite innerhalb von drei Tagen war, erhielten die Schlossparkkicker einen weiteren herben Dämpfer im Abstiegskampf der Landesliga.