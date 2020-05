Gnauck und Oestmann neu beim TV Oyten

+ Aus Osterholz-Tenever zum TV Oyten: Christian Gnauck.

Oyten – Bei Tischtennis-Landesligist TV Oyten gehen die Personalplanungen in die Endphase. Mit Christian Gnauck und Axel Oestmann bestätigten die Verantwortlichen ihre Neuzugänge Nummer drei und vier. Oestmann spielte in der abgebrochenen Saison mit dem anderen Neu-Oytener Kai Emigholz (wir berichteten) noch für den TSV Posthausen in der Bezirksliga und wäre dort auch geblieben, wenn nicht einer nach dem anderen den Verein verlassen hätte. „Bis zuletzt hatten wir alles versucht, aber leider war es nach den Abgängen für uns nicht mehr möglich, noch eine Mannschaft zu stellen. Also musste ich mir auch eine neue Herausforderung suchen. Und da sich Frank Müller und Kai Emigholz so um mich bemüht haben, habe ich mich dann nach einer kleinen Bedenkzeit ebenfalls für den TVO entschieden. Hier werde ich auf einige alte Bekannte treffen und man hat optimale Bedingungen,“ begründet Oestmann seine Entscheidung.