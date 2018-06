Gluza der glanzvolle Gewinner

Oyten - Bei seiner sechsten Teilnahme hat es endlich gereicht: Der für den Regionalligisten TSV Lunestedt spielende und in Oyten wohnende Martin Gluza hat sich beim „8. Magic TT-Cup“ erstmals die Krone aufgesetzt. Entsprechend erleichtert gab sich der 30-Jährige: „Ich bin natürlich sehr froh nach dem dritten Finale in meiner Heimat endlich gewonnen zu haben. Vor allem das Endspiel hatte ein hohes Niveau, gerade durch das Duell Angriff gegen Abwehr war es auch attraktiv für die Fans. Freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr und hoffe, dass das Turnier jetzt das gleiche für mich wird wie für Rafael Nadal die French Open“, schmunzelte Gluza.

In der Tat hatte ihm Abwehrspieler Daniel Kleinert (19, ASV Grünwettersbach, Baden Württemberg) alles abverlangt, aber Gluza behielt in vier knappen Sätzen die Nerven. Kleinert, mit seinem Team starker Zweiter in der 3. Bundesliga Süd, war auf dem Papier sogar etwas stärker einzuschätzen. Doch im direkten Vergleich verließ Gluza bereits zum dritten Mal in Folge als Sieger den Tisch. Vielleicht spielte ihm auch in die Karten, dass er sich schnell auf die Einzel konzentrieren konnte. Im Doppel hatte er sich mit seinem Bruder Marco völlig überraschend bereits in der ersten Runde gegen die deutlich schwächer eingeschätzte Paarung Reißig/Rosebrock (Neurönnebecker TV/Hammersbeck) verabschiedet. Jan-Ole Penderak/Christian Melnik aus Ahrensburg siegten.

Überhaupt kamen die meisten Gewinner eher aus dem weiteren Umland. Podiumsplätze von Spielern aus dem Kreis gab es fast nur in der Jugend. Jonas Lohmann (TSV Holtum) holte den Zweifach-Sieg in der Jugendkonkurrenz bis 1200 QTTR. Sowohl im Einzel als auch im Doppel an Seite seines Vereinskollegen Oliver Hill war Lohmann nicht zu bezwingen. Platz zwei im Doppel erspielten sich Henrik Rode (TSV Etelsen) und Tom Sonneborn (TSV Bierden). Im Erwachsenenbereich sicherte sich Karin Quante (TSV Bierden) mit Astrid Knirr (ATSV Sebaldsbrück) Rang zwei bei den Damen. Bei den Herren C wurde Lokalmatador Björn Drinkmann (TV Oyten) mit Jörg Meyer (DJK Landshut) Dritter.

Mittlerweile eine Institution in Oyten ist Franck Blauuw, der extra aus Holland anreist. „Ich komme immer wieder sehr gerne, da alles so perfekt organisiert ist und alle mit einer Menge Spaß bei der Sache sind“ lobte der sympathische Niederländer die Turnierleitung. Allerdings gab es diesmal einen weiteren „Auswärtigen“. Der kolumbianische Student Nicolas Yarce Solis (18) befindet sich für ein Auslandssemester in Deutschland und spielte sich bei den Herren A direkt bis in die K.o.-Phase.

Trotz der hohen Temperaturen hatten 396 Teilnehmer in elf Konkurrenzen den Weg in den Sportpark gefunden, was vor allem Chef-Organisator Thomas Mrotzeck sehr freute. „Gerade am Sonnabend war es schon sehr heiß, aber wir haben das Möglichste getan, die Temperaturen in der Halle so gering wie möglich zu halten. Um so glücklicher sind wir, dass es dennoch wieder so viele waren,“ zeigte sich Mrotzeck vom leicht aufsteigenden Trend (zehn mehr als im Vorjahr) erleichtert. Abschließend stellte er fest: „Es war mal wieder für uns als Turnierleitung ein sehr anstrengendes Wochenende, aber dank aller Helfer und auch der Gemeinde Oyten wurde es wieder eine sehr gelungene Veranstaltung“. J bd