Gloger, Koehle und Janssen kehren zurück

Von: Kai Caspers

Steht wieder zur Verfügung: Simon Gloger. © häg

Nach dem Auftaktsieg über Teutonia Uelzen will Fußball-Landesligist TSV Etelsen in Drochtersen nachlegen.

Etelsen – Mit einem gehörigen Respekt blickt Björn Mickelat auf die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim SV Drochtersen/Assel II. „Ich habe die Mannschaft bereits zweimal gesehen. Da kommt definitiv einiges auf uns zu“, warnt der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen in erster Linie vor dem sehr guten Umschaltspiel der Regionalliga-Reserve.

Daher hofft Mickelat auf eine deutliche Steigerung im Spiel seiner Mannschaft, die beim Aus im Bezirkspokal in Harsefeld doch einiges vermissen ließ. „Drochtersen hat einige sehr schnelle Spieler in seinen Reihen. Darüber hinaus verfügt die Truppe mit Philipp Aue über einen echten Knipser. Das hat er mit seinen drei Toren beim 4:1-Erfolg in Uphusen unter Beweis gestellt. Ihn dürfen wir nicht aus den Augen verlieren“, nimmt Etelsens Trainer seine Hintermannschaft in die Pflicht. „Hinzu kommt, dass wir gerade bei Drochtersens Heimspielen nie so genau wissen, der dann letztlich aus der Ersten noch dabei ist. Trotzdem wollen wir natürlich auch von dort etwas Zählbares mitnehmen“, ist Mickelat froh, dass die in Harsefeld noch so schmerzlich vermissten Simon Gloger, Nils Koehle und auch Daniel Janssen wieder zur Verfügung stehen. kc