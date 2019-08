Zweimal gibt’s den Elfer-Krimi

Verden – Die ersten sieben Partien im Kreispokal-Achtelfinale hatten einiges zu bieten. Zweimal musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen.

TSV Thedinghausen - FC Verden 04 II 7:5 n.E. (2:2 , 1:1). Wie bereits im Vorjahr war dieses Duell ein echter Krimi. Per Handelfmeter erzielte Rene Bellmer das 1:0 für die Gäste (20.), doch direkt im Gegenzug traf Daniel Terentjew (21.) mit einem strammen Schuss aus 18 Metern. Offenbar fand Trainer Jens Stührmann in der Pause die richtigen Worte, denn Mario Ohmes war kurze Zeit später zum verdienten 2:1 zur Stelle (47.). Verden fiel in der Offensive gegen die kompakten Thedinghäuser nicht viel ein. Allerdings setzte Thedinghausens Henrik Dahm seinen Körper im Strafraum gegen Dennis Neumann zu arg ein, so dass erneut auf Strafstoß entschieden wurde. „Manche sagen clever, aber in England hätte man nur müde gelächelt“, kommentierte Stührmann die Entscheidung süffisant. Der eingewechselte Stefan Twietmeyer verwandelte zum schmeichelhaften Ausgleich (80.). Im Elfmeterschießen war es dann aber Twietmeyer, der gleich als erster Schütze den Ball neben das Tor setzte. Da alle Thedinghäuser trafen, zogen die Gastgeber glücklich aber letztlich verdient ins Viertelfinale ein.

TSV Brunsbrock - TSV Bassen II 5:2 (2:0). Von einem hochverdienten Sieg sprach Brunsbrocks Trainer Henning Meyer. Andre Oestmann hatte seine Farben nach schönem Pass von Thore Heitkamp in Führung geschossen (25.). Der starke Ronny Fiedler krönte seine gute Leistung nach einem Konter zum 2:0 (40.). Als Moritz Hestermann (48.) und Oestmann (52.) weiter erhöhten, sah es nach einer richtigen Packung aus, doch Sebastian Wrede (53.) und Janek Hohlen (70.) brachten die Gäste nochmal heran. Hestermann, der erstmalig auf der Positon des zentralen Stürmers ran durfte, traf nach Vorlage von Oestmann (72.) zur Entscheidung. „Unser junges Team ist auf einem guten Weg“, strahlte Meyer. Damit musste der amtierende Kreispokalsieger schon früh die Segel streichen.

TSV Lohberg - TSV Fischerhude/Q. 0:4 (0:2). Das erwartet schwere Spiel gegen tiefstehende Lohberger wurde es für den Favoriten. Doch nach schönem Doppelpass mit Kai Gätjen brach Lukas Klapp den Abwehrriegel und traf zum 1:0 (30.). Jan Schröder schlenzte noch vor der Pause das Leder sehenswert in den Knick (40.). Gegen in der Offensive harmlose Lohberger lauerte Dennis Mahler nach einem Freistoß von Dennis Klee an der richtigen Stelle und erzielte das 3:0 aus kurzer Distanz (75.). In der Schlussminute machte Klee mit seinem Schuss aus 20 Metern den Deckel zum 4:0 drauf (90.). „Wir sind froh erneut zu Null gespielt zu haben“, stellte Coach Matthias Warnke zufrieden fest.

TSV Otterstedt - TV Oyten II 2:1 (1:1). Nicht nur die Platzwunde vom ausgewechselten Matthias Mahnken zeigte, dass es eine hart umkämpfte Partie war. Siwan Bezek hatte Otterstedt in Führung gebracht, als er nach einem Diagonalball den Pass von Moritz Meinel zurück bekam und das Leder ins lange Eck schob (6.). Der Ausgleich dann durch Henry Gabrecht aus dem Gewühl heraus, aber auch Keeper Jan Heimert sah hier nicht gut aus. Bis zum 2:1 der Gastgeber mussten die Zuschauer doch lange warten. Maximilian Weber flankte den Ball an den zweiten Pfosten zu Christian Hennings, die Ablage auf Bezek konnte dieser einfach über die Linie bringen (81.). „Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg, da wir die etwas klareren Chancen besaßen“, befand Otterstedts Trainer Claas Bahrenburg.

TSV Westen - TSV Uesen 0:6 (0:1). Nachdem sich die robust spielenden Hausherren bereits nach zehn Minuten eine Rote Karte (Niklas Becker) einhandelten, hatte der Favorit im Grunde leichtes Spiel. Der in der 13. Minute eingewechselte Okan Sagir eröffnete den Torreigen in der 33. Minute und traf später noch einmal (78.). Doppelt traf zudem auch Alexander Blank (61./73.). Luca Becker (65.) als auch Anton Schumacher erzielten die restliche Tore.

TSV Posthausen - TSV Dörverden 3:13 (2:7). Völlig überfordert war der TSV Posthausen. Nach 23 Minuten lag der Kreisligist nach Toren von Luca Ahrens (5.), Bastian Deke (13., 18., 21.), Yanick Bögelsack (16.) und Jan Luca Meineke (23.) bereits mit 6:0 in Front. Immerhin kam Posthausen durch Joel Brou Marc Sobore (25.) und Dennis Sievers (34.) zu zwei Ehrentreffern vor der Pause. Doch Bastian Deke mit drei Toren (42./67./85.), ein Eigentor von Nikias Gosslau (53.), Paul Gauert (57.), Emmanuel Nunu (62.) und Leon Delleske (74.) sowie einem weiteren Ehrentreffer von Sobore (75.) sorgten für den Endstand.

Verdener Türksport - SV Hönisch 4:3 n.E. (0:0, 0:0). Die Überraschung des Achtelfinals gab es am Verdener Lönsweg zu sehen. Torlos ging es ins Elfmeterschießen, in dem die Mannschaft von Herbert Kamp die besseren Nerven hatte. Die Gäste fanden nur sporadisch ins Spiel , die Hausherren indes reigen eine prima Leistung, vor allem kämpferisch, ab. bdr