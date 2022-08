Gezim Bullari – der Neue soll das Spiel bei RW Achim lenken

Von: Ulf Horst von der Eltz

Gezim Bullari © Privat

Hochkarätiger Neuzugang für den 1. FC Rot-Weiß Achim: Vorm Derby gegen den MTV Riede (Sonntag, 15 Uhr) begrüßt der Fußball-Bezirksligist Gezim Bullari in seinen Reihen. Der 27-Jährige kommt vom Bremen-Ligisten KSV Vatan Sport und soll künftig das Spiel der Efeoglou-Elf lenken.

Achim/Riede – „Wir hatten Glück, dass wir ihn verpflichten konnten, denn bei uns spielen viele seiner Kumpels. Vatan hätte ihn gerne behalten“, freut sich Fikret Karaca, sportlicher Leiter beim 1. FC Rot-Weiß Achim, über die Verstärkung in Person von Gezim Bullari.

Der Albaner, durch den Wechsel von Bremen nach Niedersachsen sofort spielberechtigt, ist zwar klein, gilt trotzdem als kopfballstark. Karaca: „Er ist technisch sehr versiert, bietet sich immer an und kann den klassischen Zehner geben. Das sieht man ja nicht mehr so oft.“

Coach Efeoglou kündigt Änderungen an

Ob Bullari am Sonntag schon auf dem Platz stehen wird, bleibt offen. Ungeachtet dessen peilt Coach Konstantinos Efeoglou die ersten drei Punkte an: „Wir haben gut trainiert, die Neuen haben sich besser integriert, sodass wir auch ein besseres Spiel abliefern werden.“ Veränderungen plant der Grieche, lässt sich jedoch ungern in die Karten blicken. Gegen Riede – „kampfstark, hat aber auch spielerisch was drauf“ – soll sein Team offensiv agieren. Es fehlen der noch kranke Hüseyin Tuncel und Haxhi Matera, der sich in den Urlaub verabschiedet hat.

MTV Riede: Janek Wohlers reist an

Die Rieder kommen mit einem kleinen Kader, da einige Akteure ebenfalls urlaubsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Co-Trainer David Schymiczek: „Wir müssen schon auf den kompletten Rest zurückgreifen und auch Anleihen aus der Zweiten oder den Altherren nehmen.“ Hinzu kommt Janek Wohlers, der zwar wegen seines Studiums in Bingen wohnt, an diesem Wochenende aber der Bitte um Unterstützung im Mittelfeld nachkommt.

Kontrahent Achim schätzt Schymiczek als kämpferisch immer engagierte Truppe, die darüber hinaus spielerisch ordentlich was zu bieten habe: „Wir dürfen die Gastgeber nicht ins Rollen kommen lassen, müssen gegenhalten. Sie zählen in der Liga zu den Favoriten.“