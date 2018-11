Geschnuppert – mehr nicht

Baden - Von Frank von Staden. Lehrgeld zahlten am Sonntagnachmittag die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden im Heimspiel gegen den VC Bitterfeld-Wolfen und unterlagen am Ende verdient mit 1:3. Nicht nur im dritten Satz schnupperte der Aufsteiger Morgenluft, „doch letztlich waren die Gäste einfach einen Tick stärker“, urteilte später Badens Coach Fabio Bartolone.

Überhaupt begegneten die Hausherren der routinierten Mannschaft aus Sachsen-Anhalte, die mit internationalen Spielern gespickt ist, über weite Strecken auf Augenhöhe, doch im entscheidenden Moment unterliefen den Badenern einfach zu viele Fehler. „Ich denke, wir hätten schon einen zweiten Gewinnsatz verdient gehabt, doch Bitterfeld machte dann immer wieder im richtigen Moment die entscheidenden Punkte. Wir wollten dagegen manchmal etwas zu viel und haben dann gezögert, wenn mehr gefragt gewesen wäre. Da wirkten die Gäste schon etwas reifer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Jungs in eigener Halle mal etwas übermotiviert, mal etwas gehemmt wirken. Da müssen wir noch die richtige Dosierung, die richtige Justierung finden. Wir haben aber auch vieles richtig gemacht. Deshalb bin ich nicht unzufrieden. Auch, wenn wir natürlich mehr gewollt haben“, so der Trainer weiter.

Was die Gäste vor allem in dem 113 Minuten dauernden Match auszeichnete, war die Konstanz bei den Aufschlägen und auch im Verwerten der Angriffsbälle über die Außenpositionen. Hier zeichnete sich vor allem der Slowake Marian Hrusik aus, der später auch von Bartolone zum wertvollsten Spieler der Gäste auserkoren wurde. Auf seiten des TV Baden war es übrigens einmal mehr Ole Sagajewski.

Wichtig für die Badener war auch, dass Ole Seuberlich wieder in den Kader nach überstandener Verletzung rücken konnte. Bartolone brachte den Diagonalspieler beim 14:16 im ersten Satz – und dieser bedankte sich sofort mit einem gewinnbringenden Block zum 15:16 sowie mit einem Kracher ins Feld zum 17:18. Allerdings: Seuberlichs Angriffsball landete bei 22:24 dann auch im Aus – 22:25. Hin und her ging es danach. Letztlich waren es Kleinigkeiten, die die Badener um mehr brachten, nachdem Björn Hagestedt in Satz zwei per Aufschlag für ein 25:24 sorgte, das aber nicht ins Ziel gerettet werden konnte. So hieß es am Ende 22:25, 27:29, 25:19, 22:25.