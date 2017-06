Geronimo von Wartburg bläst zum großen Angriff

LGKV-Athlet dominiert den 19. Verdener Stadt-Lauf / Sahlmann bei Frauen vorn

+ Siegte bei den Frauen in Verden: Sandra Sahlmann.

Verden - Von Frank von Staden. Was für ein Wechsel am Freitagabend in der Verdener Innenstadt: Gerade noch fuhren die letzten Wohnwagen und Karussell-Hänger an Dom und Rathaus vorbei, nahmen quasi die letzten Gerüche der Domweih mit sich. Nur wenig später besiedelten dann die Läufer, Jogger und Walker die Fußgängerzone. Der 19. Verdener Stadt-Lauf stand auf dem Programm. Und bei dem dominierte im Hauptlauf über zehn Kilometer einer, der in der Reiterstadt alles andere als ein Unbekannter ist: Lokalmatador Geronimo von Wartburg.