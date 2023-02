Gerken-Team fehlen noch drei Punkte zur Aufstiegsfeier

Von: Frank von Staden

Matthias Kort (11) feierte mit seinem TSV Ottersberg zwei weitere Siege. © Hägermann

Ottersbergs Bezirksliga-Volleyballer benötigen nur noch drei Punkte für die Meisterschaft. Mit zwei deutlichen 3:0-Siegen zeigten die Mannen von Coach Marco Gerken, warum sie zurecht an der Tabellenspitze stehen.

Ottersberg – Gegen Huchting führte der TSV schnell 7:0 und dann sehr deutlich 18:1 durch eine Aufschlagserie von Kristian Krieger. Nach 16 Minuten war der Satz mit 25:5 beendet. Gerken wechselte im zweiten Satz bis auf Kapitän Yannic Schimann alle Spieler aus. Erwartungsgemäß taten sich die Ottersberger jetzt schwerer, sodass über ein 10:9 und 17:12 der Satz mit 25:19 gewonnen wurde. Im dritten hieß es am Ende 25:16.

Ein ähnliches Bild auch im zweiten Spiel gegen Bremen 1875 II. Wieder wechselte Gerken das komplette Team, schnell führte man mit 7:0. Steen Human schlug weiterhin druckvoll auf, sodass sogar ein 12:0 auf der Anzeigentafel zu sehen war. Marko Gerken wechselte zwischenzeitlich vom Trainer zum DJ und sorgte für Stimmung in der gut gefüllten Halle, indem er die bekannten Jingles wie „Mein Block, mein Block“ oder „Und der Hammer, der geht so ...“ wie zu den besten Zeiten des TV Baden spielte. Der Satz wurde 25:7 beendet. Im zweiten Abschnitt mussten dann wieder die nächsten sechs Spieler auf das Feld. Hier war schnell zu erkennen, dass die größte Schwierigkeit darin bestand, nicht den Fokus zu verlieren. Doch 1875 II holte Punkt um Punkt auf und ging gar 23:22 in Front. Dann aber gelang noch die Wende und der Satz wurde mit 25:23 nach Hause „geschaukelt“. Im dritten Durchgang hieß es aus Sicht der Hausherren zwar schnell 3:6, letztlich aber stand dann doch ein 25:15 auf der Anzeigentafel. Hierbei stach besonders Mittelangreifer Finn Luca Schoen durch sehenswerte Schnellangriffe hervor.

„Jetzt gilt es eine Spielpause von vier Wochen zu überbrücken, ohne dabei die Form zu verlieren, bevor am 5. März in Bremen bei 1860 VI die letzten drei Punkte für die Meisterschaft geholt werden sollen“, gibt sich da der Ottersberger Übungsleiter sehr optimistisch. vst