Gerd Meyer übernimmt zur neuen Saison die Damen des TSV Morsum

Von: Kai Caspers

Teilen

Morsums Vorsitzender Timo Lütje (r.) präsentierte mit Gerd Meyer den Nachfolger von Trainerin Nele Katz bei den Damen des TSV Morsum für die neue Saison. © Willenbrock

Mit dem Titelgewinn in der Landesklasse und dem damit verbundenen Aufstieg in die Handball-Landesliga hatte sich Trainer Gerd Meyer von den Herren des TSV Daverden II verabschiedet. Zur neuen Saison übernimmt Meyer nun die Damen des Regionsoberligisten TSV Morsum und löst damit Nele Katz ab.

Morsum – „Ich habe ja nie gesagt, dass ich komplett aufhören will. Nein, ich wollte nur eine Pause einlegen. Als mich nun die Anfrage aus Morsum erreicht hat, habe ich mal ein Probetraining absolviert. Die Chemie hat von beiden Seiten gepasst, sodass wir uns schnell einig geworden sind“, freut sich Meyer auf die kommende Aufgabe. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainerin Nele Katz. „Nele war ohnehin nur als Übergang vorgesehen. Daher sind wir froh, dass wir nun mit Gerd einen neuen Trainer gefunden haben. Mit ihm wollen wir dann gemeinsam den Umbruch einleiten und haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir die A-Jugendlichen in die Damen integrieren wollen“, erklärt Morsums Vorsitzender Timo Lütje. Dessen ist sich auch Meyer bewusst und sieht das als seine vordergründige Aufgabe an. „Trotzdem wollen wir in der neuen Saison natürlich auch oben mitspielen, um dann mittelfristig wieder in die Landesliga zurückzukehren. Schließlich müssen wir den jungen Spielerinnen ja auch langfristig eine Perspektive bieten können“, gibt Meyer als persönliches Ziel aus. kc