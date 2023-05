Tourenwagen-Cup: Gelungenes Debüt von Leon Bauchmüller

Youngster Leon Bauchmüller fliegt über die Curbs vom Hockenheimring. © Björn Niemann

Auf dem Hockenheimring begann für Leon Bauchmüller eine neue Ära in seiner Motorsportlaufbahn. Der Youngster aus Bendingbostel gab sein Debüt im ADAC Tourenwagen Junior Cup und bewies bei teils wechselhaftem Wetter seine Rennfahrerqualität. Dabei hatte er direkt die Chance auf ein Top-Fünf-Ergebnis.

Bendingbostel – „Die Entscheidung, dass ich dieses Jahr im ADAC Tourenwagen Junior Cup starte, ist sehr kurzfristig gefallen. Ein großer Dank geht an meine Partner, vor allem den ADAC Weser-Ems, die mich dabei unterstützen. Ich bin bisher noch kein Tourenwagenrennen gefahren und freue mich riesig darauf“, sagte Leon vor dem Start.

Der ADAC Tourenwagen Junior Cup gilt als Einstiegsklasse nach dem Kartsport und umfasst sechs Rennwochenenden auf anspruchsvollen Strecken in Deutschland und einem Auslandsrennen im niederländischen Assen. An den Start gehen alle Fahrerinnen und Fahrer mit einem VW up! GTI.

Bereits am Donnerstag hatte Leon Bauchmüller beim offiziellen Test die Chance, sich an sein neues Renngefährt und Team zu gewöhnen. Begleitet wird er im Cup durch die erfahrene Mannschaft von Konrad Motorsport. Mit Platz fünf zeigte der Rookie auch direkt seine Ambitionen und legte im verregneten Training am Freitagmorgen mit Position zwei noch mal nach. „Bis jetzt kann ich sehr zufrieden sein. Rennen fahren ist dann noch mal etwas anders. Das Vertrauen in mein Auto habe ich auf jeden Fall“, war der 15-Jährige zufrieden.

Ernst wurde es dann im Qualifying für das Samstagsrennen. Als Sechster hatte der Youngster eine gute Ausgangslage und lieferte sich im späteren Rennen tolle Zweikämpfe. Während er zwischenzeitlich schon Fünfter war, kam er letztlich auf Rang sieben ins Ziel. Neugemischt wurden die Karten im Sonntagsrennen. Dafür musste er sich auf ein neues Setup einstellen und stand in der Startaufstellung nur auf Position elf. Im Rennen kämpfte er sich wieder nach vorne und holte Rang neun heraus.

„Wahnsinn, wie schnell das erste Wochenende vorbei war. Ich hatte sehr viel Spaß und freue mich über meinen guten Einstand. In den Rennen habe ich superviel gelernt und bereite mich bereits jetzt auf den nächsten Lauf vor. Ein großer Dank an das ganze Team und Julian die mich über das gesamte Wochenende super aufgenommen haben“, fasste der Bendingbosteler zusammen. Weiter geht es vom 2. bis 4. Juni auf dem Lausitzring in Brandenburg.