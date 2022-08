Geislers Tor beschert TV Oyten ersten Dreier

Von: Frank von Staden

Oytens Henrik Seeger kommt in dieser Szene vor Achims Anton Schnez zum Kopfball. © von Staden

Optimaler Start für den TV Oyten in die Bezirksliga-Saison am Freitagabend im Derby gegen den 1. FC RW Achim. So dominierte das Team von Coach Jan Fitschen hauchzart daheim mit 1:0 (0:0) und fuhr damit den ersten Saisondreier ein.

Oyten/Achim – Im ersten Abschnitt neutralisierten sich beide Teams weitestgehend in einem intensivem aber doch eher chancenarmen Spiel, dass sich meistens zwischen den Strafräumen abspielte. Die erste nennenswerte Möglichkeit bot sich Firat Karaca, der eine Ablage von Faruk Senci aber direkt neben das Oytener Gehäuse setzten. Arouna Ahizi (31.) war es dann, der die erste TVO-Chance besaß, das Leder aber neben den Pfosten aus 16 Metern setzte. Da war mehr drin, denn unter Druck gesetzt produzierten die Rot-Weißen in der Defensive doch einige unnötige Fehler. Vor dem Pausenpfiff wurde es dann etwas hektisch bei einer Rudelbildung, die letztlich jeweils Gelb für Oytens Brzozowski und Achims Senci nach sich zog.

Nach dem Wiederanpfiff verlor die Partie dann immer etwas an Glanz, zumal nun auch die Härte etwas zunahm. Glück hatte der Gastgeber, als Achims Daniel Freund zum Kopfball ansetzen durfte, Christian Rathjen aber im TVO-Tor zur Stelle war. Das war die bisher größte Möglichkeit in der Begegnung, ehe es dann im RW-16er brannte, nachdem ein Schuss von Moritz Krimmer (54.) auf der Torlinie geklärt werden konnte. In der Folge dann ein verteiltes Spiel mit einem Plus für die Oytener – und dann schlug der TVO eiskalt zu. Einen feinen Steckpass von Marius Winkelmann münzte André Geisler eiskalt zur Führung der Platzherren um (69.). Und nur 120 Sekunden später rappelte es fast erneut im Tor von Lukas Schuler, der einen Geisler-Schuss stark entschärfte. Danach aber drückte der FC. Behcet Kaldirici ließ dabei die beste Ausgleichschance liegen. „Dennoch ist es ein verdienter Sieg für uns. Denn wir haben es gute gemacht und waren als Team besser“, befand später Oytens Coach Jan Fitschen.