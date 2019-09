Gehrkes Ausgleichstor im Derby hält nicht

Langwedel/Bassen - Von Frank Von Staden. Einen hart erkämpften 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg fuhren die Fußballer des TSV Bassen am Wochenende im Bezirksliga-Derby beim FSV Langwedel-Völkersen ein. Im ersten Abschnitt zeigten die Gäste dabei eine viel zu destruktive Spielweise, verpassen die Hausherren es aber, eine Führung mit in die Pause zu nehmen. In Durchgang zwei indes viel dem FSV nicht mehr ganz soviel ein, ließen die Bassener einen noch höheren Sieg leichtfertig liegen.

„Stimmt, in den ersten 45 Minuten hatten wir einfach auf das falsche System gesetzt“, gestand später Bassens Co-Trainer Denis Schymiczek unumwunden ein. „Schy“ hatte seiner Elf dabei ein 4:3:3 an die Hand gegeben, das einfach nicht zur Spielweise der Langwedeler passte, die sich so viel mehr Ballbesitz erarbeiten konnten und letztlich auch viel öfter im Bassener Strafraum auftauchten, dort aber einfach nicht die richtige Entscheidung trafen. „Da haben wir uns nicht clever angestellt. Bassen hat 45 Minuten lang hinten alles zugeparkt. Das war nicht dolle von denen. Uns aber fehlte zu oft die zündende Idee. Schade, denn in dieser Hälfte hätten wir den Grundstein für einen Sieg legen können“, haderte da später Langwedels Coach Emrah Tavan, der statt der Führung seiner Schützlinge die der Gäste in der 14. Minute notieren musste. Einen langen Hülsmann-Ball in die Spitze drückte Daniel Wiechert per Kopf in die Maschen. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich verpasste Pizan Demli, dessen Heber TSV-Keeper Lukas Schuler noch an die Latte lenken konnte (41.).

In der Pause stellte Schymiczek dann auf ein 4:4:2 um, „das letztlich besser gepasst hat“, befand der Routinier. Zwar kamen die Platzherren nach einer Demli-Ecke und dem folgenden Kopfball von Louis Gehrke früh zum 1:1 (56.), doch in der Folge ebbten die Langwedeler Angriffe immer mehr ab, kämpften sich die Bassener mehr und mehr in die Partie hinein. Und kamen dann auch durch den eingewechselten Luca Bischoff zur abermaligen Führung (75.).

In der Schlussphase setzten die Platzherren alles auf eine Karte, machten hinten auf und liefen so in zahlreiche Bassener Konter, die aber vor allem Luca Bischoff als auch der ebenfalls eingewechselte Johannes Diezel teilweise kläglich vergaben. Schymiczek: „Egal, Hauptsache gewonnen!“