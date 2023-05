3:3 gegen TSV Bierden im Hit: War es das für den TSV Blender im Aufstiegsrennen?

Traf doppelt für seinen SV Holtebüttel: Jannis Delventhal. © Privat

Durch ein 3:3 im Spitzenspiel beim TSV Blender gelang dem TSV Bierden ein großer Schritt Richtung Aufstiegsplatz in der 1. Fußball-Kreisklasse. Der SV Holtebüttel feierte indes ein glattes 4:0 über Titelfavorit SV Wahnebergen.

SV Holtebüttel - SV Wahnebergen 4:0 (1:0). Einen auch in der Höhe verdienten Überraschungssieg fuhr laut Trainer Uwe Henke seine Mannschaft am Ende des Tages ein. „Matchwinner waren dabei Jannis Delventhal der mit zwei Buden erfolgreich war und unser Torwart Philip Reiser, der mehrfach glänzend parierte“, hob Henke hervor. Zur Pause führte der Gastgeber durch Delventhal, der nach einer halben Stunde traf, mit 1:0. Erneut Jannis Delventhal nach einer Stunde erzielte das 2:0 für den Gastgeber. Andre Weilandt fünf Minuten später sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt hinter eine gelungene Vorstellung setzte Finn Oestmann (70.)..

TSV Blender - TSV Bierden 3:3 (2:2). Am Ende trennten sich beide Mannschaften im Spitzenspiel mit einem leistungsgerechten Unentschieden. „Und das geht auch absolut in Ordnung“, so Blenders Trainer Stefan Findeklee. Lars Findeklee brachte den Gastgeber nach zehn Minuten in Führung. In der 36. Spielminute war es erneut Lars Findeklee, der auf 2:0 erhöhte. Per Foulelfmeter verkürzte Finn-Ole Pagenkopf auf 1:2. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Furkan Taskaya für Bierden aus (45.+4). Gut eine Viertelstunde vor Schluss war es erneut Taskaya, der die Gäste dann mit 3:2 in Führung brachte. Fünf Minuten vor dem Ende aber war es Lars Findeklee, der mit seinem dritten Treffer zum Endstand traf.

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Achim II 3:6 (1:5). Was für ein Torfestival. „Wir haben dabei eine ganz starke erste Hälfte hingelegt. Da hat unser Matchplan geklappt. Am Ende ist dieser Sieg deshalb auch verdient, auch wenn Langwedel im zweiten Durchgang mehr zu bieten hatte“, so TSV-Trainer Nusret Kaya später. Phillip Dondelinger traf nach zehn Minuten zur Führung für Achim. Görkem Sahay (14.), Phillip Dondelinger (30.) und Georg-Oliver Ipekoglu (40.) per Strafstoß erhöhten auf 4:0 für die Gäste. In der 42. Spielminute traf Robin Deutsch zum 1:4 für den Gastgeber. Emir Abidobic (45.+1) mit dem 5:1 machte bereits zur Pause den Sack zu. Adnan Sabanovic (70.) und Gören Feyaz (75.) brachten den Gastgeber auf 3:5 heran. Zwei Minuten vor dem Ende erzielte Hasan Kato den 6:3-Endstand.

TSV Thedinghausen II - TSV Etelsen III 2:3 (1:1). „Diese Niederlage schmerzt schon. Denn beide Teams haben sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe bewegt“, wäre für Thedinghausens Trainer Nils Boldt eine Punkteteilung eigentlich gerecht gewesen. Malte Ferdinand traf nach gut zehn Minuten zur Führung der Gäste. Kurz darauf hatte der Gastgeber die große Chance zum Ausgleich, doch Pascal Brauer verschoss einen Foulelfmeter. Michael Dietzel in der 39. Spielminute konnte dann doch noch vor der Pause für den Gastgeber ausgleichen. In der 66. Spielminute brachte Robin Twietmeyer per Foulelfmeter die Gäste erneut in Front und erhöhte dann gar auf 3:1. Erst in der Nachspielzeit traf Fabian Sasse nur noch zum 2:3.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - MTV Riede II 2:0 (1:0). „Meine Mannschaft trat heute über die gesamte Spielzeit sehr dominant auf und siegte somit unter dem Strich auch mehr als verdient“, so das Fazit von Trainer Bjarne Kommnick. Nach der ersten Halbzeit führte man durch den Treffer von Lasse Freiberg aus der 40. Minute mit 1:0. Und kurz vor Abpfiff erzielte Jodokus Junk das 2:0 für den Gastgeber und stellte somit den Endstand her.

TSV Dauelsen - Verdener Türksport 3:4 (2:1). Dauelsen führte schnell und verdient durch die Tore von Steen Bösche (2.) und Rouven Post (8.) mit 2:0. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel gelang Hakar Ido der Anschlusstreffer für die Gäste. Ein Weckruf. Denn Hakar Ido per Strafstoß glich für den Türksport fünf Minuten nach Wiederbeginn zum 2:2 aus. Erneut Hakar Ido drehte dann die Begegnung. In der 71. Spielminute glich Hannes Intemann für die Blau-Gelben noch einmal aus. Doch gut zehn Minuten vor dem Ende war es wieder Hakar Ido mit seinem vierten Treffer erneut per Strafstoß, der den Siegtreffer für die Gäste erzielte. ml