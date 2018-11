Gebrauchter Tag für TBU: 0:1 und Rot für Yigit

Uphusen - Sicher, der TB Uphusen spielt eine seiner besten Oberliga-Saisons seit der Zugehörigkeit. Doch immer, wenn die Blau-Weißen das Ruder Richtung Tabellenspitze drehen können, erleiden sie Schiffbruch. So auch am Wochenende beim 0:1 (0:1) bei Arminia Hannover. Dabei lieferten die Kicker vom Arenkamp in den ersten 45 Minuten eine ganz schwache Leistung ab. „Danach machten wir es viel besser, konnten uns aber auch nicht mehr belohnen und müssen so verdient diese Kröte schlucken“, so Uphusens Coach Fabrizio Muzzicato später.

Es brodelte ein wenig in dem sonst so besonnenen Übungsleiter. Denn was seine Mannen da im ersten Abschnitt des Spiels abgeliefert hatten, war spielerisch und kämpferisch dürftig und zudem noch mit vielen Fehlern behaftet. Beispiel: Das völlig unnötige 1:0 (24.) der Hausherren durch Mohamed Darwish. So drosch der gerade erst wieder ins Team gerückte Kerem Sahan das Leder von der Außenlinie direkt in die Füße des Arminen-Spielers, der freistehend dann keine Mühe mehr hatte, das Sportgerät im TBU-Netz unterzubringen. Muzzicato: „Er kann den Ball ausgehen lassen. Aber nein, er haut ihn flach, wie es meine Tochter auch hinbekommen hätte, auf den einzigen freien Hannoveraner! Das ist das, was mich ärgert, manchmal regelrecht verwundert. Denn solche Geschenke verteilen wir ja nicht zum ersten Mal. Wir besitzen mit die beste Abwehr der Liga, hauen uns quasi aber so manchen Ball selbst rein.“ Dieses frühe Tor spielte den Hausherren in die Karten, die sich von nun an aufs Verteidigen konzentrierten, teilweise einen regelrechten Riegel vor dem eigenen 16er aufbauten und dann in Abschnitt zwei kaum Anstalten machten, das Spiel selbst wieder in die Hand wie in den ersten 30 Minuten zu nehmen.

Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn da Sebastian Kurkiewicz zwei Großchancen verwerten hätte können. Bereits nach drei Minuten setzte er einen Kofball nach Pekrul-Flanke knapp vorbei, in der 50. Minute fand der Ball nach seinem Volleyschuss nur die Unterkante der Latte, von wo er auf die Torlinie und wieder ins Feld sprang. Der früh für den abermals verletzt ausgeschiedenen Kevin Artmann gekommene Ricardo Marafona da Costa versemmelte dann die letzte Chance der Gäste (77.), die zu allem Überfluss auch noch Burak Yigit verloren. Der kam bei einem der wenigen Vorstöße der Hausherren im zweiten Durchgang einfach zu spät und holte seinen Gegenspieler vor der Bank der Hannoveraner rüde von den Beinen – Rot (84.). Muzzicato: „So war es am Ende dann noch ein absolut gebrauchter Tag für uns!“

vst