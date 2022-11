Gebrauchter Tag für TSV Etelsen: Rot für Büchau und 0:3 in Drochtersen

Leistete sich ein Handspiel außerhalb des Strafraums und sah dafür die Rote Karte: Daniel Büchau.

Bitterer Sonntag für den Fußball-Landesligisten TSV Etelsen, der nicht nur mit 0:3 (0:1) in Drochtersen verlor, sondern auch seinen Keeper Daniel Büchau, der die Rote Karte sah.

Etelsen – Nach dem Aufbäumen folgte am Sonntag sogleich der Nackenschlag: So konnte Fußball-Landesligist TSV Etelsen seinen Kantersieg (6:1) gegen Elstorf beim stark aufspielenden SV Drochtersen/Assel II nicht vergolden und verlor am Ende nicht nur verdient mit 0:3 (0:1), sondern auch Keeper Daniel Büchau, der in der 62. Minute nach einem Handspiel außerhalb des 16ers Rot sah. Da der TSV ohne einen zweiten Keeper anreisen musste, zog sich danach Verteidiger Kevin Bähr die Torwarthandschuhe über.

„Nach kleinen Startschwierigkeiten waren wir eigentlich gut drin, haben uns aber am Ende zu oft ungewohnte Abspielfehler aus der Defensive heraus erlaubt. Damit haben wir den Gegner zu einigen Chancen eingeladen. Zudem haben wir auch zu viele Standards zugelassen, bei denen wir uns nicht clever angestellt haben“, meinte später Etelsens Trainer Nils Goerdel, der allerdings in der zehnten Minute die Riesenchance zur Führung notieren musste, als der durchgebrochene Bastian Reiners am Schlussmann der Gastgeber scheiterte. Auch einen Schuss von Jarno Blicker konnte der Keeper entschärfen (41.), ein Hammer von Simon Pals wurde gerade noch geblockt. So war es bitter, dass die Platzherren dank eines Grooten-Treffers (38.) ein 1:0 mit in die Kabine nehmen durften.

„Nach der Pause, vor allem nach der Roten Karte, haben wir es dann ordentlich gemacht, konnten uns aber keine nennenswerte Möglichkeit mehr erarbeiten“, so Goerdel, der am Ende noch das 0:2 (54.) durch von-Borstel und auch noch das 0:3 (83.) von Fock auf seinem Zettel notieren musste.