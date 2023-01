TV Oyten: Alexander Garuba verstärkt die Offensive

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zieht das Ottersberger Trikot aus: Alexander Garuba (am Ball) spielt ab sofort für den Bezirksligisten TV Oyten. Archiv © Woelki

Mit einem neuen Spieler startet der TV Oyten ins neue Jahr: Alexander Garuba hat sich dem Fußball-Bezirksligisten angeschlossen. Der 27-Jährige kommt vom Klassen-Konkurrenten TSV Ottersberg an die Stader Straße.

Oyten - Jan Fitschen, Trainer beim Tabellensiebten, freut sich über den Zuwachs: „Alex ist für uns die erhoffte Verstärkung in der Offensive. Da waren wir bisher in der Breite ja nicht so prächtig besetzt.“ Dass beide sich aus gemeinsamen Zeiten an der Wümme kennen, hat den Wechsel sicherlich erleichtert und bietet auch Vorteile. „Ich habe ihn ja schon 2018 vom Rotenburger SV nach Ottersberg gelotst“, erläuterte der Oytener am Mittwoch.

Fitschen gefällt Garubas Vielseitigkeit

In erster Linie mit seiner Vielseitigkeit soll Garuba den Blau-Roten „Input geben, denn er kann in der Offensive alle Positionen bekleiden. Sogar als Außenverteidiger würde er für den nötigen Schwung nach vorne sorgen“, wie es Jan Fitsche ausdrückt. Nachdem der Trainer bereits seinen Vertrag über den Sommer hinaus ausgedehnt hat, ist eine längere Zusammenarbeit durchaus erwünscht: „Wir wollen erst mal abwarten, wie wohl sich Alex bei uns fühlt. Alles andere wir sich dann ergeben“, bleibt Fitschen in dieser Hinsicht gelassen.

„Dynamisch, athletisch, mit prima Abschluss“

Dass der gebürtige Bremer, der in Ottersberg wohl nicht die gewünschten Einsatzzeiten erhalten hat, mit seinen 27 Jahren über eine gewisse Erfahrung verfügt, sieht sein Coach ebenfalls als Vorteil an. Darüber hinaus schätzt Fitschen an Garuba, „dass er dynamisch, athletisch und mit einem prima Abschluss unsere Optionen wesentlich erweitert. Ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“