Ein ganz schwacher Auftritt

Oyten - Von Kai Caspers. Die Mimik von Trainer Jörg Leyens – sie sprach Bände. Denn auch im Kellerduell gegen den VfL Oldenburg II setzte es für den Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires nach einer restlos enttäuschenden Leistung eine bittere 25:28 (13:14)-Niederlage. „Das war definitiv ein richtiger Dämpfer“, war der TVO-Coach dann auch ziemlich bedient.

Und das durfte er auch. Zumal die bis dato ebenfalls noch sieglosen Gäste aus Oldenburg beileibe keine Übermannschaft darstellten. Kein Wunder, dass sich dann auch eine Partie entwickelte, die alles andere als Drittliga-Niveau hatte. Dabei lagen die Vampires lediglich einmal beim 2:1 durch die neunfache Torschützin Jana Kokot in Führung. Doch gerade in der ersten Hälfte offenbarte die offensive 5:1-Deckung des TVO viel zu große Lücken, sodass der VfL immer wieder zu einfachen Toren kam. Nur gut, dass sich Torhüterin Romina Kahler davon nicht anstecken ließ und einige freie Bälle parierte. Ansonsten wäre es sicher mit einem höheren Rückstand als dem 13:14 in die Kabine gegangen.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit stellte Jörg Leyens dann auf die defensivere 6:0-Deckung um. Eine Maßnahme, die sich hätte bezahlt machen können. Aber dafür hätte es dann einer deutlich konzentrierteren Leistung im Abschluss bedurft. Denn immer dann, wenn die Oytener Führung in der Luft lag, wurde entweder ein Gegenstoß leichtfertig vergeben oder ein Fehlpass gespielt. Bestes Beispiel dafür war die 48. Minute. Hatte Lisa Bormann-Rajes zuvor noch zum 20:20 ausgeglichen, scheiterte sie im Anschluss mit einem Gegenstoß an VfL-Keeperin Alexandra Meyer. Zu allem Überfluss fand auch Lisa Goldschmidt nur wenig später frei vom Kreis in Meyer ihren Meister. „Sie hat am Ende sicher den Unterschied ausgemacht“, lobte Leyens Oldenburgs Torhüterin. Hinzu kam, dass ab dem 20:22 Emma Neumann beim VfL ganz groß auftrumpfte. Die mit Abstand kleinste Spielerin auf dem Feld war in der Folge kaum mehr zu stoppen. Immer wieder deckte sie gnadenlos die Lücken in der Oytener Hintermannschaft auf und sorgte spätestens mit dem 27:23 (57.) für die Vorentscheidung. „Sie haben wir gegen Ende nicht in den Griff bekommen. Aber wir haben einfach zu viele klare Chancen ausgelassen. Wichtig ist, dass wir jetzt ganz schnell die Fehler analysieren und dann hoffentlich nächste Woche endlich gewinnen“, so Leyens.

TV Oyten Vampires: Kahler, Hassing - Goldschmidt (3/1), Winkler (2), Bormann-Rajes (6), Wolf, Führ (2), Tauke, Otten, Jakob (3), Kokot (9/3), Schote, Meyer, Lange.