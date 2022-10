Fußball-Kreisliga: Gallige Etelser führen Rote Teufel vor

Von: Björn Drinkmann

Etelsens stark aufspielender Mirko Haase markiert in dieser Szene gegen Brunsbrocks Keeper Tom Wehnert und „Teufel-Kapitän“ Tobias Bening das zwischenzeitliche 0:4. © Leeske

Teils überraschend klare Ergebnisse gab es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga. Unter anderem das 4:1 des TSV Etelsen in Brunsbrock, das deutliche 5:1 des SV Baden, aber auch die klare Niederlage des TSV Lohberg.

TSV Brunsbrock - TSV Etelsen II 1:4. „Etelsen war einfach cleverer und vor allem in der ersten Halbzeit galliger“, befand Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant. Nach Ecke von Mirko Haase wehrte Brunsbrocks Keeper Tom Wehnert den ersten Kopfball noch ab, doch dann drückte Ron Meyer das Leder über die Linie (10.). Das 2:0 erneut eine Standardsituation, als nach einem Freistoß Leon Neumann am langen Pfosten lauerte (36.). Bei einer weiteren Ecke von dem sehr starken Haase war dieses Mal Nino Nippoldt mit dem Kopf zur Stelle (67.). Über einen Konter erzielte Haase selbst dann gar das 4:0, als er stark von Neumann angespielt wurde (72.). Von den ansonsten so offensivstarken Roten Teufeln war wenig zu sehen. Immerhin war der Ehrentreffer gut herausgespielt. Tom Voßhardt spielte einen Pass auf Finn Tümmers, der das Leder zum 1:4 in den Winkel jagte (87.).

TV Oyten II - SV Hönisch 1:3. In ihrer stärksten Phase gingen die Oytener mit 1:0 in Führung, als die Mannschaft ein gutes Pressing an den Tag legte und Justin Schlecht aus rund 14 Metern einnetzen konnte (15.). Die Möglichkeiten zu erhöhen ließen die Gastgeber ungenutzt und nach einem zu kurzen Abstoß fiel der Ausgleich. Den ersten Abschluss parierte Philipp Tüns noch, doch gegen den Nachschuss von Kai Kössling war er machtlos (29.). Durch einen Foulelfmeter gingen die Gäste dann durch Pizan Demli noch vor der Pause in Führung (38.). Durch Standardsituationen hätten die Oytener in Hälfte zwei wieder zum Ausgleich kommen können, doch dies gelang nicht. Am Ende warfen sie alles nach vorn, lösten die Abwehr auf und Hönischs Kevin Fefer traf von der Mittellinie über den zurückeilenden Tüns zur Entscheidung (90.+4). Über den Treffer freute sich Fefer so sehr, dass er sich wegen Trikotausziehens die Ampelkarte abholte.

SV Baden - SVV Hülsen II 5:1. Der SV Baden holte sich im Abstiegskrimi den extrem wichtigen Dreier. Einmal mehr führten die Gäste dabei zur Pause durch das Tor von Patrik Preisler (41.), um dann erneut völlig einzubrechen. Der gerade erst wieder spielberechtigte Zinedine Arsland erzielte kurz nach dem Wechsel den Ausgleich (47.). Bis 20 Minuten vor dem Ende war die Partie noch offen, doch dann schlugen die Hausherren eiskalt zu. Rocat Undav erzielte beinahe einen lupenreinen Hattrick. Er war nur nicht lupenrein, weil seine drei Treffer (72./74./78.) noch von einem weiteren Treffer von Arslan (77.) unterbrochen wurden.

TSV Thedinghausen - TSV Dörverden 2:3. Die Gastgeber gingen früh in Führung. Die Flanke von Sören Hantke wurde zu kurz geklärt und Jan-Niklas Schalati traf mit einem satten Schuss (4.). Der agile Feyzi Gören erzielte nach einem Doppelpass mit einem Schlenzer den Ausgleich (34.). Thedinghausens Kapitän Jan-Dirk Ölfte verursachte kurz vor der Pause einen Strafstoß, den Lennart Troue flach verwandelte (44.). Nach der Pause war einmal mehr Pascal Deke nach einer Ecke erfolgreich. Er stieg am höchsten und wuchtete das Leder in die Maschen (58.). Die Gäste verpassten es in dieser Phase, den Deckel drauf zu machen. Dafür kam Thedinghausen quasi aus dem Nichts noch einmal heran. Luca-Fabio Bormann erzielte acht Minuten vor dem Ende den Anschlusstreffer.

FSV Langwedel-V. - TSV Uesen 4:2. „Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen, was gerade in der ersten Halbzeit super geklappt hat“, lobte Sascha Lindhorst sein Team. Genau nach diesem Muster fiel das 1:0, als nach Balleroberung Ole Richter von Justin Knop bedient wurde (35.). Im zweite Abschnitt versuchten es die Ueser mehr über lange Bälle, was die Langwedeler zunächst vor ein paar Probleme stellte. Nach einer Ecke verpassten zwei Spieler und Luca Becker stocherte das Leder über die Linie (56.) In dieser Phase ging es hin und her. Zunächst markierte erneut Richter nach Pass von Bastian Heimbruch das 2:1 (62.), nach einem Ballverlust der erneute Ausgleich durch Jannik Janssen. Dank des Geniestreichs von Thorben Wendt konnte Lindhorst dann wieder jubeln. Wendt beförderte das Leder mit dem Außenrist ins lange Eck des Tores (75.). Uesen versuchte noch einmal alles, doch stattdessen sorgte Langwedel per Konter für die Entscheidung. Louis Gehrke ließ vier Gegenspieler stehen, umkurvte auch noch Keeper Silling – 4:2 (90.).

TSV Bassen II - TSV Achim 5:4. Was für eine Aufholjagd! Ein 1:4 drehte die Mannschaft von Trainer Marius Wagener in der letzten halben Stunde noch in ein 5:4. Per Strafstoß nach Foul an Mario Sonntag markierte Yannick Hansen das 1:0. Aber dann drehten die Gäste auf, kamen durch Fabian Schmidt (30.) und Lewin Peno (38.) zur verdienten Führung. Im zweiten Abschnitt kamen die Achimer wacher aus der Kabine. Zunächst rettete Schmidt den Ball vor der Seitenauslinie, bediente Jonas Schnez, der den Ball über die Linie grätschte (50.). Als Schmidts sehenswerter Fernschuss den Weg ins Tor fand (59.), schien die Partie bereits entschieden. Aber die Bassener ließen die Köpfe nicht hängen. Sebastians Wredes Freistoß aus dem Halbfeld landete am Querbalken und Daniel Wiechert stocherte das Leder über die Linie (65.). Spätestens, als Wiechert Mario Sonntag bediente, der eiskalt zum 3:4 abschloss (70.), bebte es in Bassen. Kevin Segelken vergab freistehend den Ausgleich, den dann Joker Julian Lange mit einem Freistoß aus 20 Metern gelang (85.). Damit nicht genug. Nach Wiechert-Flanke landete der Ball auf dem Kopf von Mario Sonntag – 5:4 (89.).

TSV Lohberg - TB Uphusen II 1:6. „Kraftlos, läuferisch schlecht, viele Fehlpässe und daher auch hochverdient“, lautete die prägnante Analyse von Lohbergs Trainer Ricardo Seidel. Die Uphuser überließen oft den Gastgebern den Spielaufbau und waren immer wieder durch ihr schnelles Umschaltspiel erfolgreich. Bereits nach 50 Minuten war die Partie entschieden. Da hatten Artur Bondar (13.), Kerim Kocabas (23.), erneut Bondar (28.) und Aykut Kalidirici (49.) getroffen. Zwar sorgte Cederic Rosebrock-Heemsoth mit seinem Anschlusstreffer für einen kleinen Hoffnungsschimmer (58.), doch erneut Kaldirici (63.) und Kamil Robak (70.) stellten den 6:1 Endstand her.