Gabriele Heemsoth triumphiert

Eitzerin gewinnt den „Großen Preis von Hildesheim“

+ Nicht zu schlagen: Gabriele Heemsoth auf Cubra Libre.

Verden – Ein toller Erfolg gelang der Eitzer Springreiterin Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) beim Reitturnier in Hildesheim-Marienburg. Auf ihrem achtjährigen Oldenburger Wallach Cubra Libre gewann sie nach Stechen den „Großen Preis von Hildesheim“, eine Springprüfung der Kl. S*. Sie war nicht nur schnellste Reiterin im Stechen, sondern blieb auch als einzige fehlerfrei in 43,45 Sekunden. Platz zwei ging an Christopher Bartels von der Turniergemeinschaft Burgwedel auf Chardonnier (4/45,37) und Dritter wurde Magnus Bäte (RFV Wunstorf) auf Contalia (8/44,82).