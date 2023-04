Gabel lotst auch Hakansson zum TSV Ottersberg

Von: Frank von Staden

Bis zum Saisonende noch im Trikot des Oberligisten Rotenburger SV, in der kommenden Serie dann für den TSV Ottersberg im Einsatz: der 25-jährige Björn Hakansson. © Freese

Mike Gabel beweist weiter einmal mehr, dass er das Fischen im großen Spielerteich exzellent beherrscht. So zog der zukünftige Trainer des Fußball-Bezirksligisten am Dienstag in dem 25-jährigen Defensivspieler Björn Hakansson vom Oberligisten Rotenburger SV den nächsten Hecht an Land.

Ottersberg – „Das ist eine richtig geile Geschichte! Ich freue mich ungemein, dass Björn uns für die kommende Saison den Zuschlag gegeben hat. Ich habe ihn selbst bisher zwar nie trainieren dürfen, kenne ihn aber natürlich aus seinen Zeiten beim FC Oberneuland und dem Bremer SV. Er ist zwar noch jung, verfügt aber schon über viel Erfahrung. Björn ist für mich ein überragender Kicker“, schwärmt Gabel über den nächsten Neuen im TSV-Team.

Im ersten Moment überrascht der Wechsel in die Bezirksniederungen des Verteidigers, der sich auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt, „der aber durchaus auch andere Positionen in der Defensive bekleiden kann“, so Gabel. Doch mehrere Faktoren veranlassten den in Sottrum wohnenden 25-Jährigen letztlich, sich dem TSV Ottersberg anzuschließen, der sich durch diesen weiteren Hochkaräter damit zum absoluten Top-Favoriten in der kommenden Saison aufschwingt. Doch diese Rolle nimmt Gabel schon jetzt gerne an, sagt: „Hier in Ottersberg findet man eine absolut gesunde Basis mit Oberligabedingungen vor! Ich freue mich darauf, hier wieder etwas Neues mitentwickeln zu können. Wir können schon jetzt Spielern ein Gesamtpaket an die Hand geben, das sie woanders nicht vorfinden. Auch für Björn war dieses Gesamtpaket ein großer Reiz! Klar wirkt es erst einmal wie ein Schritt rückwärts für ihn, aber er kann aufgrund eines qualitativ sehr starken Kaders weiter auf hohem Niveau spielen.“

Doch wie erwähnt, spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen der Umstand, dass Hakansson im Oktober Vaterfreuden entgegensieht. „Der Aufwand in der Oberliga ist natürlich höher als in der Bezirksliga. Ein geringerer Zeitaufwand für den Fußball heißt dann ja letztlich auch mehr Zeit für den Nachwuchs“, zeigte Hakansson am Dienstag da einen Beweggrund auf. Zum anderen hat der 25-Jährige Ende des vergangenen Jahres seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann beendet und will nun erst einmal etwas mehr Vollgas im Beruf als auf dem Platz geben.

Björn Hakansson erhielt schon in der Jugend eine hochwertige Ausbildung, spielte von der U17 bis zur U19 in den Bundesliga-Teams des SV Werder Bremen sowie auch noch in der U19 Nordwest. Es folgte ein Engagement beim Regionalligisten VfB Oldenburg, ehe es dann zurück an die Weser zum Bremer SV und zum FC Oberneuland ging. Ab Januar 2021 hieß die Station dann RSV.

Hakansson: „Ich bin dem RSV sehr dankbar für alles. Ich habe dem Coach (Anm.d.Red.: Tim Ebersbach) schon früh meine Wechselgedanken mitgeteilt. Natürlich ist er nicht erfreut über meine Entscheidung, doch letztlich konnte er die Gründe dafür akzeptieren.“

Aus dem derzeit bestehenden Kader gab jetzt zudem Martin Janot seine Zusage für eine weitere Saison. „Auch das freut mich sehr. Er ist ja quasi ein Ottersberger Urgestein. Ich hoffe, dass es demnächst weitere Zusagen gibt“, so Gabel.