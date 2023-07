Pokal: Ottersberg erwartet „Supertest“ - Verden und Hülsen müssen reisen

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Kündigt fürs Pokalmatch gegen Worpswede trotz zahlreicher Ausfälle ein Team an, das die bisher schwerste Prüfung meistern kann: Ottersbergs Coach Mike Gabel. © Hägermann

Vier Teams aus dem Kreis Verden haben für die 2. Runde im Bezirkspokal noch ihren Hut im Ring. Den Auftakt macht der TSV Ottersberg, der bereits am Freitag den Landesliga-Aufsteiger FC Worpswede erwartet. Am Sonntag folgen die Partien des SVV Hülsen (in Sottrum) und des FC Verden 04 (in Anderlingen), ehe Dienstagabend dann der TSV Etelsen in Dannenberg den Schlusspunkt setzen wird.

TSV Ottersberg - FC Worpswede (Freitag, 19 Uhr). Der erste Pokalauftritt gegen Fischerhude war eine Ottersberger Demonstration (5:0), nun aber stellt sich ein anderes Kaliber an der Wümme vor. „Das wird sicher eines der wenigen Spiele in den kommenden Monaten sein, in dem wir nicht der Favorit sind. Doch letztlich sehe ich das Spiel als einen weiteren Supertest mit Wettbewerbscharakter, der nicht die höchste Priorität bei mir hat“, sagt da Ottersbergs Coach Mike Gabel, der zudem eine extrem lange Ausfallliste zu beklagen hat.

Gabel kündigt trotz Ausfällen starkes Team an

Artmann, Colak und Petrov kränkeln, Siemer ist noch nicht spielberechtigt, Buthmann sowie Nuno Seeger weilen in Urlaub, Bicakci legt seine Prüfung zum Zollbeamten in Berlin ab und Park (Knöchelanbruch), Batke (Sprunggelenk), Delibas (Knie) als auch Martin Janot (Leiste) fehlen verletzungsbedingt. Gabel: „Dennoch bekommen wir ein gutes Team auf den Platz!“

Trio kehrt beim SVV Hülsen zurück

TV Sottrum - SVV Hülsen (Sonntag, 15 Uhr). Etwas mehr Alternativen kann SVV-Coach Uwe Bischoff fürs Pokalmatch einplanen: Tjare Müller, Sean-Ramires Al-Kaledi und Justus Meyer sind wieder da. Fehlen werden jedoch weiterhin Marcel Meyer (Urlaub) sowie Sebastian Koltonowski (privat). „Das wird eine knackige Aufgabe, denn Sottrum geht hochambintioniert in die Saison und hat viel Personal. Aber es ist auch gut, dass wir gefordert sind“, misst Bischoff der Partie alles andere als eine kleine Bedeutung bei. Und der Schaphuser will natürlich auch an der Wieste gewinnen, um somit ins Achtelfinale einziehen.

Daniel Kunkel soll Debüt für FC Verden 04 geben

SV Anderlingen - FC Verden 04 (Sonntag, 15 Uhr). Das nächste Duell bei einem Bezirksligisten – klar, dass die Verdener als klarer Favorit gelten. „Die Rolle nehmen wir an, müssen uns aber gegenüber dem Oyten-Match steigern“, meint Frank Neubarth. Der FC-Coach bemängelte beim 3:0, dass seine Elf zu wenig über die Außen gekommen war: „Mit dem Spiel durch die Mitte haben wir Oyten das kompakte Verteidigen lange leicht gemacht. Daraus müssen wir lernen.“ Auch hofft der Ex-Profi diesmal auf ein früheres Tor. Zwar liegt die Spielgenehmigung für Daniel Kunkel, die frischeste Neuerwerbung, noch nicht vor – das sei aber laut Neubarth nur Formsache. Dann würde der Defensiv-Allrounder auch in der Startelf stehen, um sich eine Woche vor Landesliga-Beginn zu zeigen. Nach seiner Oberschenkelverletzung hat Innenverteidiger Jannis Niestädt wieder trainiert und könnte eine Halbzeit spielen. Während Jan-Ole Müller im Urlaub ist – für ihn gibt Lukas Muszong den Sechser – kehrt der zuletzt kranke Kevin Brandes in den Verdener Kader zurück.