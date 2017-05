Fynn Kaldekewitz für die „180“ gefeiert

Dauelser Dragons verlieren 5:7 in Holzhausen

+ Gewann beim Dauelser 5:7 in Holzhausen an der Seite von Florian Schwarze beide Doppel: Stephan Marwedel (Bild).

Dauelsen - Jetzt ist es amtlich: Die Dart Dragons A des TSV Dauelsen steigen als Schusslicht aus der Verbandsliga in die Bezirksoberliga ab. Am 17. Spieltag verlor der Neuling beim Fünften TuS Holzhausen wie in der Hinrunde knapp 5:7 (21:27). Damit haben die Drachen vorm Saisonabschluss am Sonnabend (19 Uhr) bei Meister Fallingbostel Flyers A mit 3:31 Punkten drei Zähler Rückstand auf den Neunten DC Hameln 79 B, der ebenfalls absteigen muss.