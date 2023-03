Fußball: Verhindert der Schnee den offiziellen Kreisliga-Start?

Von: Björn Drinkmann

Lutz Schröder © von Staden

Nachdem es am vergangenen Wochenende bereits zwei Nachholspiele gab, soll es nun auch in der Kreisliga voll zur Sache gehen. Auf dem Plan stehen sieben Duelle, wobei aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen alle Spiele noch auf der Kippe stehen.

TSV Etelsen II - TSV Thedinghausen. Über die Qual der Wahl verfügt Etelsens Trainer Andy Wilkens. Regelmäßig hat er aktuell über 20 Spieler bei den Trainingseinheiten, sodass die Akteure um ihre Plätze in den Spieltagskader kämpfen müssen. Fehlen werden lediglich Jan Nienstädt und Luca Gryschkewitz. Bei den Gästen sieht es dagegen nicht so rosig aus. „Wir hatten drei durchwachsene Testspiele, die kaum Rückschlüsse auf Fitness- und Leistungszustände geben“, bemängelt Trainer Lutz Schröder.

TSV Dörverden – FSV Langwedel-Völkersen. „Wir müssen auf jeden Fall besser auf die Umschaltmomente aufpassen“ warnt Dörverdens Nils Pohlner vor dem FSV. Im Hinspiel hatte man sich glücklich noch einen Last-Minute-Zähler ergaunert. Fehlen werden Lennart Neumann (Verletzt) und Benjamin Agic (Krank).

Beim FSV hatte man eigentlich eine sehr gute Vorbereitung. Bis aus der Kohltour zehn Coronafälle heraussprangen und der Trainingsbetrieb dadurch mächtig gestört wurde. Trotzdem konnten die restlichen Testspiele gegen Habenhausen II (5:2) und SV Dreye (6:0) noch positiv absolviert werden.

SV Hönisch - TSV Uesen. Nach dem Erfolg beim SV Baden sind die Hönischer auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Trainer Waldemar Kammer erwartet ein intensives und kampfbetontes Duell, bei dem ihm Kai Klein und Tugay Dogru sowie Ilhan Tavan und Fayz Khalaf fehlen werden. Der TSV Uesen mit dem scheidenden Trainer Benjamin Nelle möchte schnellstmöglich „sechs bis neun“ Punkte holen, um die Saison ruhig ohne Abstiegsangst zu Ende bringen zu können.

TSV Achim - SVV Hülsen II. Beim Schlusslicht aus Hülsen sind die Aussichten nach 0:5 gegen Etelsen II noch düsterer geworden. Mit Julian Mayer und Dominik Sielemann haben sich im Nachholspiel gleich zwei Innenverteidiger verletzt, sodass vor allem in der Defensive kaum Personal zur Verfügung stehen wird.

TSV Brunsbrock - TSV Lohberg. „Wir wollen uns für eine richtig gute Vorbereitung belohnen“, zeigt sich Lohbergs Ricardo Seidel mit der Arbeit seiner Mannschaft sehr zufrieden. Aktuell stehen ihm gleich 24 Spieler zur Verfügung.

Etwas angespannter sieht die Lage in Brunsbrock aus. Mit Hannes Luttmann, Paul Moje und Moritz Hestermann werden drei Leistungsträger verletzungsbedingt fehlen. Dazu sind Andre Schreiber und Andre Oestmann angeschlagen. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns nach der langen Pause sehr auf das Spiel und hoffen, die Niederlage aus dem Hinspiel vergessen lassen zu können“, so Brunsbrocks Nils Vierkant.

TB Uphusen II - SV Baden. Das Spiel soll in Achim auf dem Kunstrasenplatz am Freibad stattfinden. Der TBU II hatte, wie so viele Mannschaften, keine gute Vorbereitung. „Zudem mussten wir uns von Finn Grüpmeier trennen. Gegen Baden müssen wir unbedingt auf Erdal Yüksel aufpassen“ warnt Spielertrainer Aykut Kaldirici.

„Wir haben aktuell nur acht bis zehn Spieler bei den Trainingseinheiten. Da sollte sich jeder mal hinterfragen, ob das die richtige Einstellung für unseren Sport ist“, lauten die markigen Worte von Badens Trainer Tim Schwentke. In Uphusen werden ihm Rocat Undav (Rotsperre), Necat Tavan (Arbeit) und Azad Görmez (privat) fehlen.

TSV Bassen II – TV Oyten II. Da die Plätze in Bassen die Woche über durchgehend gesperrt waren, ist davon auszugehen, dass das Spiel buchstäblich ins Wasser fällt.