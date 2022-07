Czichos hievt Chicago Fire aus der Krise

Von: Frank von Staden

Kann mit seinen Chicago Fire wieder jubeln: Der Ottersberger Rafael Czichos. © imago

Ottersberger Fußballer hat die Playoffs mit den Chicago Fire in der Major League Soccer (MLS) nach einer Durststrecke wieder im Blickfeld

Ottersberg/Chicago – Noch vor wenigen Wochen steckte Fußballer Rafael Czichos mit seinem neuen Klub Chicago Fire stark in der Krise, setzte es Niederlage auf Niederlage. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass der Ottersberger Defensivspezialist, der nach Profi-Stationen in Wolfsburg, Erfurt, Kiel und Köln seit Beginn des Jahres sein Geld in der Major League Soccer (MLS) verdient, erst verletzungsbedingt passen musste, kurz darauf dann Corona den 32-Jährigen matt setzte.

Doch seit sich Czichos wieder topfit zurückgemeldet hat, läuft es. Und Trainer Ezra Hendrickson, der den Ottersberger Blondschopf wenige Tage nach seinem Antritt in Nordamerika etwas überraschend die Kapitänsbürde auferlegte, weiß durchaus, dass sein Führungsspieler großen Anteil an der Rückkehr des Fire-Erfolges hat. Im Interview mit dem heimischem TV-Sender betitelte er Czichos mit einem leichten Grinsen als Chicagos derzeit besten Striker, also Stürmer. Und das als Defender – Innenverteidiger. Denn der Linksfuß erzielte zuletzt drei Treffer in vier Partien.

32-jähriger Innenverteidiger glänzt zuletzt als dreifacher Torschütze

Den letzten Coup landete Fire dabei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. Juli, am 22. Spieltag bei den Vancouver Whitecaps, dem Ex-Verein von Bayerns Turboverteidiger Alphonso Davies. Ex-Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri (30) eröffnete dabei den Torreigen, ehe die Kanadier im zweiten Abschnitt ausgleichen konnte. Auf Siegkurs brachte Chichos sein Team dann mit dem wichtigen 2:1, dass er Mitte des zweiten Abschnittes aus acht Metern wuchtig per Kopf erzielte. Am Ende bejubelten Czichos & Co ausgiebig einen 3:1-Erfolg. Damit darf sich Fire nun doch noch Hoffnungen auf den Einzug in die Playoffs der MLS machen, nachdem die vor ein paar Wochen noch in ganz weiter Ferne schienen.

Denn nach einem recht ordentlichen Saisonstart, aus fünf Spielen in der Eastern Conference hatte Chicago Fire zwei Siege und drei Unentschieden geholt, folgte der Absturz. Zehn Spiele lang wollte nichts mehr gehen, setzte es gleich sieben Niederlagen. Begonnen hatte die Krise, als „Rafa“ Czichos, den auch die amerikanischen Fernsehmoderatoren nur „Rafa“ nennen, aufgrund einiger Verletzungen länger pausieren musste. „Dann hat mich im April Corona flach gelegt“, so Czichos. Konsequenz: Sein Team rutschte bis auf den vorletzten Rang in der Eastern Conference ab. Mittlerweile ist der langjährige Ottersberger, der sich durchaus vorstellen kann, nach seiner Karriere wieder in den hohen Norden Deutschlands zurückzukehren, verletzungsfrei. Und prompt ist scheinbar auch die Talfahrt beendet. Zuletzt gab es wieder drei Siege in Folge.

Mindestens zwölf Partien muss Chicago Fire in der regulären MLS-Saison noch bestreiten. Würde ein Platz unter den ersten Sieben herausspringen, könnte es dann in den Playoffs weitergehen. Derzeit beträgt der Rückstand als aktueller Tabellenneunter zwei Punkte. Die Playoffs werden im K.o.-System in vier Runden ausgetragen. Könnte Czichos dann mit Chicago Fire wider Erwarten bis ins Finale durchsprinten, wäre für ihn die Saison erst am 5. November beendet. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.