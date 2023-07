Ende der Schonfrist: Punktabzüge für Fußballteams aus dem Kreis Verden amtlich

Von: Kai Caspers

Noch hat die Fußballsaison gar nicht begonnen. Doch schon jetzt gibt es Punktabzüge im Kreis Verden. © imago

Der NFV Kreis Verden lässt seinen Worten Taten folgen und belegt alle Vereine für fehlende Schiedsrichter mit Punktabzügen. Besonders betroffen sind die Teams aus Thedinghausen, Oyten, Hülsen und Uphusen.

Verden – Der Blick auf die Tabelle noch vor dem ersten Spieltag – er macht in der Regel keinen Sinn. Für die Fußballer aus dem Kreis Verden gestaltet sich die Situation in diesem Jahr jedoch etwas anders. Da der NFV Kreis Verden alle Vereine für fehlende Schiedsrichter mit Punktabzügen bestraft, dürften sich einige ambitionierte Ziele bereits vor dem ersten Anpfiff erledigt haben. Das gilt in erster Linie für den TSV Thedinghausen. Das Team um den neuen Trainer Axel Sammrey startet mit satten acht Minuspunkten in die neue Saison der Fußball-Kreisliga.

Eine Situation, die Kreisschiedsrichterobmann (KSO) Bilel Bourkhis gerne vermieden hätte. „Es ist nicht in unserem Interesse, dass wir die Vereine bestrafen wollen. Allerdings haben wir die Problematik bereits vor vier Jahren öffentlich gemacht und explizit darauf hingewiesen, dass wir bezüglich der benötigten Schiedsrichter für die Sicherstellung des Spielbetriebes extrem rückläufige Zahlen haben“, klärt Bourkhis auf. Da die Sanktionen in Form von Geldstrafen jedoch nahezu wirkungslos geblieben sind, wurde zu den unpopulären Maßnahmen in Form von Punktabzügen gegriffen. „Aber auch da hatten die Vereine noch eine einjährige Bewährungsfrist. Das ist in der Ausschreibung auch deutlich zu sehen. Somit war eigentlich genügend Zeit, um die geforderte Sollstärke zu erreichen.“

Thedinghausen wird die Meldung aller Jugendteams der Spielgemeinschaft zum Verhängnis

Als Uwe Stolte, Vorsitzender des Kreisspielausschusses, den Vereinen auf der Staffeltagung die Auswirkungen präsentierte, war die Aufregung im ersten Moment natürlich groß. „Zufrieden waren die jeweiligen Vertreter mit der Entscheidung nicht. Es wurden in dem Zusammenhang auch anderweitige Vorschläge gemacht. Und natürlich wurde auch gefragt, warum die Maßnahmen im Kreis Verden greifen und in den anderen Kreisen nicht“, so Stolte. „Darauf hatte ich keine Antwort. Ich konnte nur darauf hinweisen, dass es ein Mehrheitsbeschluss des gesamten Vorstands gewesen ist. Daher müssen die betroffenen Vereine nun mit den Konsequenzen leben.“

Punktabzüge der Vereine Landesliga

TB Uphusen -2

Bezirksliga

TV Oyten -3

SVV Hülsen -3

Kreisliga

TSV Thedinghausen -8

TSV Lohberg -3

MTV Riede -2

TSV Bierden -1

1. FC RW Achim -1

TSV Brunsbrock -1

1. Kreisklasse

TSV Blender -3

TSV Otterstedt -1

SV Holtebüttel -1



Für Axel Sammrey, der mit seinem neuen Team aus Thedinghausen am Wochenende die Vorbereitung aufnehmen will, ist der Punktabzug von acht Zählern schlichtweg eine Sauerei. „Was kann ich als Trainer dafür, dass der Verein nicht genügend Schiedsrichter hat? Zumal die Abzüge in erster Linie der Tatsache geschuldet sind, dass der Verein alle Jugendteams der Spielgemeinschaft gemeldet hat. Somit wird man für seine gute Jugendarbeit dann auch noch bestraft“, ärgert sich Axel Sammrey. Den Ärger kann Uwe Stolte durchaus nachvollziehen: „Aber die Verantwortlichen in Thedinghausen wussten um die Problematik. Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen. Da wurde einfach nicht aufgepasst und nun stehen sie dafür in der alleinigen Verantwortung.“ Ein schwacher Trost für Sammrey. Gleichwohl steckt der engagierte und ehrgeizige Trainer den Kopf nicht in den Sand. „Natürlich lastet da jetzt eine unheimliche Hypothek auf uns. Zumal nur wenige andere Teams ebenfalls mit Minuspunkten in die Saison gehen. Davon lasse ich mich aber nicht herunterziehen. Nein, ich werde den Jungs die Situation erläutern und dann holen wir die fehlenden Punkte eben auf.“

Jan Steffens, Spartenleiter in Thedinghausen, war im ersten Moment regelrecht geschockt. „Die Problematik war uns bekannt. Trotzdem hatten wir leise Hoffnungen, dass es nicht zum Äußersten kommen wird. Daher haben wir jetzt auch schon damit begonnen, dass wir einiges umstrukturieren. Denn so etwas darf uns natürlich nicht noch einmal passieren“, weiß Steffens um die Krux. „Somit werden wir dann künftig sicher nicht mehr alle Jugend- und Seniorenteams bei uns melden. Obwohl ich es weiterhin nicht verstehen kann, dass wir als Verein für unsere Arbeit bestraft werden. Aber jetzt ist das Kind eben in den Brunnen gefallen.“

Für TVO-Trainer Jan Fitschen ist mit der Entscheidung kein fairer Wettbewerb mehr gewährleistet

Mächtig angefressen war auch Jan Fitschen, Trainer des TV Oyten. Zwar startet der Bezirksligist „nur“ mit drei Minuspunkten in die Saison, doch für den TVO-Trainer ist das ein Unding. „Das hat mit einem fairen Wettbewerb doch nichts mehr zu tun. Entweder gilt das für alle Mannschaften in der Liga, oder für keine. Ob dieser Aktionismus förderlich ist, wage ich zu bezweifeln“, echauffiert sich Fitschen. „Uns fehlen zwar drei Schiedsrichter, doch dafür haben wir zwei dabei, die rund 80 Spiele pro Saison leiten. Da sollte man dann vielleicht auch mal überlegen, ob diejenigen, die nur zehn Spiele gepfiffen haben, mit denen gleichzusetzen sind.“

Uwe Bischoff brachte im ersten Moment sogar Verständnis für den Abzug von drei Punkten auf. „Die Problematik war doch lange bekannt. Und wenn die Vereine es nicht ändern, dann sind die Strafen auch gerecht“, so der Trainer des Bezirksligisten SVV Hülsen. Erst, als Bischoff klar wurde, dass in seiner Liga nur die Teams aus dem Kreis Verden davon betroffen sind, regte sich auch beim SVV-Coach der Unmut. „Wenn alle andere Kreis mitziehen, ist es sicher in Ordnung. Aber so ist es unfair. Aber dann muss ich meine Jungs eben noch mehr motivieren“, stellt sich Bischoff der unglücklichen Situation.

TB Uphusen hat Einspruch eingelegt

Auch Landesligist TB Uphusen bekommt die Bürde von zwei Minuspunkten aufgebrummt. „Das ist doch Wahnsinn. Natürlich verstehe ich die Problematik. Aber letztlich können solche Entscheidungen dann doch eine ganze Saison beeinflussen. Das darf einfach nicht sein“, sagt Uphusens sportlicher Leiter. Für Tavan ist daher das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. „Wir haben den Punktabzug zur Kenntnis genommen, doch akzeptieren werden wir ihn nicht. Daher haben wir auch schon Einspruch gegen diese Entscheidung eingelegt. Daher warten wir mal ab, was dann am Ende tatsächlich dabei herauskommt.“