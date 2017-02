Jan Fitschen und der TSV Ottersberg – passt

Ottersberg - Im Grunde war es nur reine Formsache, doch auch Fußball-Landesligist TSV Ottersberg machte am Wochenende während seines dreitägigen Trainingslagers in Malente Nägel mit Köpfe und verlängerte den Trainervertrag mit Jan Fitschen per Handschlag um ein weiteres Jahr.

Mit dabei war nicht nur der sportliche Leiter Markus Bremermann, sondern auch sein zukünftiger Mitstreiter Mike Gabel, der ab Sommer zusammen mit „Maggi“ federführend sein wird, sowie auch Frank Schwarz, der noch bis März den Posten des 1. Vorsitzenden kommissarisch inne hat. Bremermann: „Auch wir verlängern gerne nur um ein Jahr. Denn so kann sich jede Partei neu ordnen, wenn es nicht mehr so laufen sollte wie vorgestellt. Doch derzeit läuft es bei uns ja wirklich gut.“

Das sehen auch die meisten Spieler wohl so. Denn in Malente gaben in Geisler, Rosenbrock, Schröder, den beiden Falldorfs, Klapp, Küsel und Atris sowie den mitgereisten A-Junioren Cordes, Andresen, Meinel und Lübeck ihre Zusage für die nächste Saison. J vst