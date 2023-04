TSV Etelsen lässt beim 5:0 über Neetze nichts anbrennen

Von: Kai Caspers

Blieb beim ungefährdeten 5:0-Erfolg über Neetze ohne Treffer: Etelsens Luca Bischoff (rechts). © Hägermann

Erst der Einzug ins Finale des Fußball-Bezirkspokals gegen den VfL Westercelle - dann der 5:0-Erfolg über den TuS Neetze. Besser hätte das Wochenende für Fußball-Landesligist TSV Etelsen nicht laufen können.

Etelsen – Perfektes Osterwochenende für Fußball-Landesligist TSV Etelsen: Nach dem Einzug ins Finale des Bezirkspokals ließ das Team von Nils Goerdel auch im Heimspiel gegen den TuS Neetze nichts anbrennen und feierte einen auch in der Höhe völlig verdienten 5:0 (2:0)-Erfolg.

„Im Gegensatz zu Neetze haben wir auf sechs Positionen umgestellt. Dadurch hatte ich mir mit zunehmender Spieldauer schon eine bessere Physis erhofft. Das war gegen Ende ja auch deutlich zu sehen“, freute sich Etelsens Trainer über den gelungenen Schachzug. Zumindest zu Beginn der Partie war jedoch deutlich zu erkennen, dass die Etelser einige Probleme im Spielaufbau hatten. Für Goerdel aber keine Überraschung. „In der Konstellation hat die Mannschaft noch nie auf dem Platz gestanden. Daher musste sie sich erst finden. Aber die Jungs, die sonst eher in der zweiten Reihe stehen, haben das sehr gut gemacht.“ Die ersten Chancen – sie lagen dennoch bei den Kickern vom Schlosspark. Zunächst scheiterte Luca Bischoff (15.) mit einem Schuss an TuS-Keeper Sander, ehe Kevin Bähr (17.) knapp vorbeizielte. In der 20. Minute signalisierte Benjamin Skupin, der zuvor gefoult wurde, dass es nicht mehr weiter geht. Für ihn rückte Altherren-Torhüter Marco Raffel zwischen den Pfosten und kam somit unverhofft zu seinem Landesligadebüt. „Das hat sich Marco auch verdient. Er ist immer beim Training und hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Goerdel. Glück dann in der 30. Minute, als Neetzes Büchler nur knapp an einer Flanke vorbeirutschte. Nur fünf Minuten später düpierte Kevin Bähr Neetzes Torhüter mit einem Schuss ins kurze Eck – 1:0. Als alle schon auf den Pausenpfiff warteten, schlugen die Gastgeber eiskalt ein zweites Mal zu. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte von Dennis Jordan landete auf dem Kopf von Simon Pals (45.+3) und der traf zum 2:0-Pausenstand.

Voller Einsatz: Etelsens Piet Niemann (links) ist etwas eher am Ball als sein Gegenspieler aus Neetze. Auch am Ende hatte Niemann allen Grund zur Freude. © Hägermann

Als Christopher Petzold nach einer Ecke von Luca Bischoff und der anschließenden Verlängerung von Jan-Luca Lange auf 3:0 (55.) auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. „Da war Neetze dann auch der Stecker gezogen. Das war deutlich zu sehen“, erklärte Goerdel, der im weiteren Verlauf einen extrem ruhigen Nachmittag verlebte. Und wären die Gastgeber nicht so fahrlässig mit ihren zahlreichen Chancen umgegangen – für Neetze hätte es ein richtiges Debakel werden können. Gleich dreimal wurden Schüsse von Pals (2) und Alex-Christian Ruf auf der Linie geklärt. Erst in der 89. Minute wurde doch wieder gejubelt, als Pascal Döpke eine glänzende Vorarbeit von Mirko Radtke zum 4:0 veredelte. Und nur eine Minute später war es erneut Döpke, der aus spitzem Winkel den 5:0-Endstand erzielte.