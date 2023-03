TSV Etelsen gewinnt 2:1 in Cuxhaven

Von: Kai Caspers

Simon Pals © häg

Das Spiel war nichts für Feinschmecker. Daher stimmte für Nils Goerdel, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen, nach dem 2:1-Erfolg in Cuxhaven auch nur das Ergebnis.

Etelsen – Für Nils Goerdel stimmte am Ende lediglich das Ergebnis. „Spielerisch war das keine überzeugende Leistung von uns. Aber das war unter anderem auch den schlechten Platzverhältnissen geschuldet“, konstatierte der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg bei Rot-Weiß Cuxhaven. „Durch den Sieg haben wir uns wieder ein kleines Polster zu den hinteren Plätzen geschaffen. Nur das zählt!“

Die Gäste hatten gut begonnen und gingen auch folgerichtig in der 15. Minute in Führung. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld verlängerte Bastian Reiners den Ball und Simon Pals ließ sich nicht zweimal bitten – 0:1. Nur wenig später hätte Simon Gloger nachlegen können, doch Etelsens Kapitän setzte einen Kopfball völlig unbedrängt aus kurzer Distanz an den Pfosten. „In der Folge haben wir unsere Kontersituationen dann auch nicht gut ausgespielt“, fand Goerdel leichten Ansatz zur Kritik. Erst kurz vor der Pause (44.) markierte Christopher Petzold nach einem Freistoß von Luca Bischoff das längst überfällige 2:0. „Cuxhaven hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht eine nennenswerte Torchance. Die waren wirklich harmlos“, so Goerdel. Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Obwohl die Etelser weiterhin spielerisch nicht wirklich zu überzeugen wussten, hatten sie alles im Griff. Doch Bastian Reiners und Simon Pals scheiterten jeweils am gut reagierenden RW-Torhüter und verpassen damit die mögliche Vorentscheidung. Aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer zum 1:2 (70.) durch Aaron Schulz. „Da waren wir nach einer Flanke nicht sortiert genug“, ärgerte sich Goerdel. Zwar konnte Benjamin Skupin den ersten Ball noch parieren, doch gegen den Nachschuss war der Etelser Torhüter dann machtlos. „Klar, danach ist es natürlich noch einmal ein bisschen unruhig geworden. Aber wir haben nichts mehr zugelassen. Bei unseren Kontern hat das Schiedsrichtergespann dann jedes Mal eine Abseitsstellung gesehen. Davon waren einige jedoch mehr als fraglich“, wäre für Goerdel sonst noch ein höheres Ergebnis möglich gewesen. kc