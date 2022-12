Fußball-Landesligist TB Uphusen verteilt vorzeitige Geschenke zu Weihnachten - 1:4

Sein Ausgleichstreffer war der einzige Lichtblick beim 1:4 gegen Cuxhaven: Uphusens Philipp Rockahr (links). © Hägermann

Das nächste Heimspiel ohne Sieg. Fußball-Landesligist TB Uphusen verliert 1:4 gegen Aufsteiger RW Cuxhaven und bleibt damit im Tabellenkeller.

Uphusen – Es bleibt dabei: Der TB Uphusen kann auf eigenem Platz scheinbar nicht mehr gewinnen. Auch im abschließenden Spiel des Jahres setzte es für das Team von Christian Ahlers-Ceglarek eine 1:4 (1:3)-Niederlage gegen Rot-Weiß Cuxhaven. Damit verpasste der TBU erneut einen wichtigen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga.

Philipp Rockahrs Ausgleichstreffer der einzige Uphuser Lichtblick

Kein Wunder, dass Ahlers-Ceglarek aus seinem Frust dann auch kein Geheimnis machte. „Es ist doch immer das Gleiche. Wir haben genug Chancen für drei Spiele und machen sie nicht. Auf der anderen Seite verteilen wir vorzeitige Geschenke zu Weihnachten“, ärgerte sich Uphusens Trainer maßlos über die ersten beiden Gegentore. Beide Male machte dabei Justin Gericke alles andere als eine gute Figur. In der fünften Minute verschätzte sich Uphusens Innenverteidiger bei einem langen Ball und Cuxhavens Gabriel Costa hatte danach frei Bahn – 0:1. Zwar glich Philipp Rockahr mit einem gefühlvollen Heber gegen den zu weit vor seinem Kasten stehenden Jonas Görse aus gut 25 Metern zum 1:1 (15.) aus, doch in der 25. Minute erlaubte sich Gericke den nächsten Bock. Anstatt den Ball kompromisslos vor dem eigenen Strafraum zu klären, ging er ins Dribbling und spielte das Leder Sebastian Wöhlkens genau in den Fuß. Und der ließ TBU-Keeper Benjamin Schimmel keine Abwehrmöglichkeit – 1:2. In der 31. Minute dann der nächste Nackenschlag für die Gastgeber, als Schiedsrichter Henning Kann nach einem Zweikampf von Frithjof Rathjen völlig überraschend auf den Punkt zeigte. „Angeblich soll ich geklammert haben. Aber ich kann mich ja nicht in Luft auflösen“, hatte Rathjen für die Entscheidung kein Verständnis. Cuxhavens Joel Filter war es egal und er erhöhte noch vor der Pause auf 3:1 für den Aufsteiger.

Justin Gericke patzt doppelt gegen Cuxhaven

Dennoch hätte die Partie aus Sicht der Gastgeber noch kippen können. Denn in der zweiten Hälfte erspielte sich der TBU einige klare Chancen. Doch zunächst kam Magouhi nach einem Abpraller des RW-Keepers einen Schritt zu spät, ehe er in der 56. Minute ein Elfmeter-Geschenk nach vermeintlichen Foul an Rasho Chicho nicht zu nutzen wusste und das Leder neben das Tor setzte. In der 66. Minute setzte Chicho, nachdem er zuvor von Rockahr glänzend bedient wurde, den Ball aus kürzester Distanz neben das Tor. Wie es besser geht, demonstrierten die Gäste auf der anderen Seite, als Wöhlkens nach einem Konter mit dem 1:4 (81.) alles klarmachte. „Auch danach hatten wir noch einige klare Chancen. Aber wir machen sie einfach nicht rein. Zum Glück ist jetzt erst einmal Pause“, war Ahlers-Ceglarek mächtig bedient.