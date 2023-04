TB Uphusen verpasst Befreiungsschlag

Von: Kai Caspers

Teilen

Christian Ahlers-Ceglarek © Staden, Frank von

Nach fünf Spielen ohne Niederlage musste Fußball-Landesligist TB Uphusen erstmals wieder Federn lassen. In Uelzen setzte es eine 0:1-Niederlage.

Uphusen – Durch eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim SV Teutonia Uelzen verpasste Fußball-Landesligist TB Uphusen den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Zu allem Überfluss muss das Team von Christian Ahlers-Ceglarek in der nächsten Partie beim FC Hagen/Uthlede auch noch auf Dennis Janssen verzichten, der sich eine Ampelkarte einhandelte.

„Das Ergebnis geht schon in Ordnung. Wir haben einfach nicht genug investiert. Das war ein schlechtes Spiel auf einem schlechten Platz gegen einen schlechten Gegner“, wollte Ahlers-Ceglarek dann auch nichts beschönigen. Die Gastgeber standen von Beginn an sehr kompakt „und haben letztlich nur auf unsere Fehler gewartet. Davon haben wir in der Summe dann einfach zu viel gemacht“, ärgerte sich Uphusens Trainer. Der letztlich entscheidende Treffer fiel bereits in der 20. Minute. Nachdem Vittorio Zambrano seinen Uelzener Gegenspieler im Strafraum einfach umgerannt hatte, verwandelte Philipp Hatt den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Im Anschluss hatten die Uphuser zwar mehr vom Spiel, doch wirklich zwingend waren sie dabei nicht.

Ampelkarte für Dennis Janssen

Der nächste Schock dann gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der bereits verwarnte Dennis Janssen kassierte in der 47. Minute die Ampelkarte. „Dennis konnte ja gar nicht mehr ausweichen. Doch der Schiedsrichter hat diese Aktion als taktisches Foul gewertet“, hätte sich Ahlers-Ceglarek da etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. „Danach war es für uns natürlich noch schwerer. Aber irgendwie müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. In der Summe war das von uns dann einfach zu wenig.“ kc