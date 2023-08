TB Uphusen überrascht in Harsefeld

Von: Kai Caspers

Für eine Überraschung sorgte Fußball-Landesligist TB Uphusen. Beim Titelaspiranten TuS Harsefeld erkämpfte sich der TBU ein 1:1.

Uphusen – Das war genau die Reaktion, die sich Christian Ahlers-Ceglarek nach der 1:4-Pleite des TB Uphusen zum Saisonauftakt erhofft hatte. Beim hoch gehandelten TuS Harsefeld sicherte sich der von ihm trainierte Fußball-Landesligist dank einer leidenschaftlichen Vorstellung beim 1:1 (1:0) verdientermaßen einen Punkt.

„Ich denke, dass das Ergebnis völlig in Ordnung geht. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit haben wir nahezu nichts zugelassen. Allerdings hätten wir uns bei den Umschaltmomenten cleverer anstellen müssen“, fand „Zecke“ noch leichten Ansatz zur Kritik. „Denn dann wäre eventuell sogar noch etwas mehr als die knappe Führung möglich gewesen.“ Für diese zeichnete Neuzugang Gaël Nguema Ella verantwortlich. Nach einem Eckball stand der aufgerückte Innenverteidiger am zweiten Pfosten völlig frei und wuchtete das Leder ins Netz – 0:1 (42.).

In der zweiten Hälfte galt es zunächst jedoch einige bange Minuten zu überstehen. „Harsefeld kam mit viel Power aus der Kabine und hat uns weit in die eigene Hälfte gedrückt. Da hatten wir einige Probleme“, war der Ausgleich durch Danny Berner zum 1:1 (62.) für den TBU-Coach auch keine Überraschung. In der Folge wussten sich die Gäste jedoch wieder deutlich zu stabilisieren und lieferten dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Zwar kassierte Dennis Janßen in der 87. Minute noch die Gelb-Rote Karte, doch auch in Unterzahl ließ der TBU nichts mehr anbrennen und belohnte sich mit dem Punktgewinn für einen couragierten Auftritt. „Die Jungs haben heute alles auf dem Platz gelassen. Für die Moral war das wichtig“, so Ahlers-Ceglarek. kc