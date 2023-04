TB Uphusen nur 0:0 beim MTV Treubund Lüneburg

+ © vst Hatte den Siegtreffer auf dem Fuß: Uphusens Benjamin Ciosanski. © vst

Der TB Uphusen muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga bangen. Bei Treubund Lüneburg kam der TBU nicht über ein 0:0 hinaus.

Uphusen – Befreiungsschlag verpasst: Fußball-Landesligist TB Uphusen musste sich beim MTV Treubund Lüneburg mit einem 0:0 zufriedengeben. In der Tabelle rangiert das Team von Christian Ahlers-Ceglarek zwar noch auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, doch wirklich zufrieden zeigte sich Uphusens Trainer nicht. „Das Ergebnis ist schon leistungsgerecht. Denn es war kein gutes Spiel. Das war aber auch den schlechten Platzverhältnissen geschuldet. Auch wenn uns das Ergebnis nicht wirklich weiterhilft, nehmen wir das Positive mit. Schließlich haben wir nicht verloren“, sagt Uphusens Trainer.

TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek sieht ein schlechtes Spiel

Beiden Mannschaften war laut Ahlers-Ceglarek anzumerken, dass sie zunächst einmal auf Sicherheit bedacht waren. Daher entwickelte sich eine Partie, die sich überwiegend im Mittelfeld abspielte und von vielen Zweikämpfen geprägt war. Nicht von ungefähr blieben hochkarätige Chancen dann auch absolute Mangelware. Und wenn dann doch einmal ein Uphuser die Möglichkeit hatte, wurde zu oft die falsche Entscheidung getroffen. „Im Abschluss waren wir wieder einmal nicht konsequent genug. Aber das zieht sich ja schon seit Wochen wie ein roter Faden durch unser Spiel. Daran gilt es unbedingt zu arbeiten“, wünscht sich Ahlers-Ceglarek da ein deutliches Plus an Entschlossenheit seiner Spieler.

Benjamin Ciosanski verpasst den Siegtreffer

Nach der torlosen ersten Hälfte das gleiche Bild auch nach dem Wechsel. Je länger die Partie dauerte, umso mehr war den beiden Teams anzumerken, dass sie nicht ins Risiko gehen wollten. „Irgendwann war klar, dass derjenige, der den ersten Treffer erzielt, den Platz auch als Sieger verlassen wird“, so Ahlers-Ceglarek. Hatte Torhüter Benjamin Schimmel den TBU mit einer Glanzparade vor dem möglichen Rückstand bewahrt, hätte Benjamin Ciosanski zehn Minuten vor dem Ende den Siegtreffer erzielen können. Doch seine Direktabnahme landete über dem MTV-Kasten. „Benni hatte eigentlich genug Zeit, um den Ball in Ruhe anzunehmen. Dann hätte der den Torwart sogar fragen können, wohin er den Ball haben will“, wäre für Uphusens Trainer Christian Ahlers-Ceglarek in dieser Szene mehr drin gewesen. kc