TB Uphusen gelingt Befreiungsschlag beim 2:1 über Neetze

Von: Kai Caspers

Sorgte mit seinem Treffer für den 2:1-Endstand gegen Neetze: Uphusens Jonathan Bondombe-Simba. © Hägermann

Durch einen verdienten 2:1-Erfolg über den TuS Neetze macht Fußball-Landesligist TB Uphusen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Uphusen – Direkt nach dem erlösenden Abpfiff ließ sich Benjamin Schimmel auf den Rücken fallen und ließ seiner Freude mit einem Urschrei freien Lauf. Nur unmittelbar zuvor hatte der Torhüter des TB Uphusen den 2:1 (0:1)-Erfolg über den TuS Neetze mit einer Glanzparade festgehalten. „Den hält Benny einfach überragend“, atmete Ahlers-Ceglarek nach dem eminent wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt durch.

TBU-Trainer Christian Ahlers-Ceglarek vermisst in der ersten Halbzeit den Mut

Mit der letzten Aktion waren die Gäste nach einem Freistoß (90.+5) noch einmal unbedrängt zum Kopfball gekommen. Doch Schimmel parierte den Ball. Wäre der Ball im Tor gelandet – der Spielverlauf wäre komplett auf den Kopf gestellt worden. Zu überlegen agierten die Uphuser vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. „Da haben wir echten Vollgasfußball gespielt. Hatte uns in der ersten Halbzeit noch etwas der Mut gefehlt, waren wir nach dem Wechsel drückend überlegen. Daher hätten wir es gar nicht mehr so spannend machen dürfen“, verwies Uphusens Trainer auf die vergebenen Hochkaräter. In den ersten 45 Minuten jubelten die Gastgeber bereits in der achten Minute. Nachdem Neetzes Torhüter Dennis Dänemark einen Schuss von Sedat Yücel aus 25 Metern nur nach vorne klatschen lassen konnte, war Rasho Chicho zur Stelle und staubte zum vermeintlichen 1:0 ab. Allerdings war die Freude nur von kurzer Dauer, denn der Schiedsrichter hatte eine Abseitsstellung gesehen. Glück dann auf der anderen Seite, als auch Benjamin Schimmel einen Schuss nicht festhalten konnte und der Nachschuss von Neetzes Tim Kathmann neben dem leeren Tor landete. Kurz vor dem Wechsel dann aber doch die kalte Dusche für die Gastgeber. Nach einem Eckball lenkte Schimmel den Kopfball von Karl-Ole Schell zwar noch an die Latte, doch gegen den Abpraller von Kathmann war er machtlos – 0:1 (43.).

Kurz vor dem Ende vergab Uphusens Rasho Chicho (r.) aus kurzer Distanz die mögliche Vorentscheidung. © Hägermann

TBU-Torhüter Benjamin Schimmel hält den Sieg in der Nachspielzeit mit einer Glanzparade fest

Die Uphuser zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und kamen mit ordentlich Dampf aus der Kabine. Daher ließ der Ausgleich auch nicht lange auf sich warten. Zunächst erkämpfte sich Rasho Chicho den Ball. Zwar konnte Neetzes Keeper seinen Schuss gerade noch parieren, doch das Leder landete genau vor den Füßen von Benjamin Ciosanski und der ließ sich nicht zweimal bitten – 1:1 (48.). „Der Treffer kam natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt. In der Folge haben wir richtig Druck gemacht und im Grunde genommen nichts mehr zugelassen“, sah Ahlers-Ceglarek ein Spiel auf ein Tor. In der 68. Minute der verdiente Lohn. Nach einem schnellen Einwurf passte Rasho Chicho auf Dragan Millé. Anstatt selber den Abschluss zu suchen, bediente er den besser postierten Jonathan Bondombe-Simba und der traf zum 2:1 (68.). Die Uphuser schalteten trotz der Führung keinen Gang zurück. In der 85. Minute hatte Chicho dann die Entscheidung auf dem Fuß, doch er schoss aus kurzer Distanz über das leere Tor. Zudem wurde ein Ball von Justin Schmidt (90.) gerade noch auf der Linie geklärt. Nur gut, dass sich das am Ende dank Schimmels Parade nicht noch rächen sollte.