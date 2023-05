TB Uphusen feiert den Klassenerhalt

+ © von staden Stellte die Hintermannschaft des FC Hambergen beim verdienten 4:1-Erfolg immer wieder vor große Probleme: Uphusens Torschütze Jonathan Bondombe-Simba. © von staden

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Durch einen 4:1-Erfolg über den FC Hambergen und Patzern der Konkurrenz beseitigte Fußball-Landesligist TB Uphusen einen Spieltag vor Saisonende die letzten Zweifel am Klassenerhalt.

Uphusen – Auch einige Minuten nach dem Abpfiff standen Christian Ahlers-Ceglarek gewisse Fragezeichen im Gesicht. Dabei hatte seine Elf zuvor beim 4:1 (2:0)-Erfolg über den FC Hambergen eine restlos überzeugende Leistung abgeliefert. Doch der Trainer des Fußball-Landesligisten TB Uphusen war sich nicht sicher, ob der Erfolg gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Klassenerhalt ist. Diese Sorge wurde ihm aber schnell genommen, denn Florian Warmer, sportlicher Leiter des TBU, überbrachte die frohe Kunde der Rettung für seinen Coach.

Daher kam es auch nicht überraschend, dass das Trainerteam die gesamte Mannschaft, die bereits in der Kabine verschwunden war, noch einmal auf den Platz holte. Dort wurde der Klassenerhalt dann auch endlich gebührend und lautstark bejubelt. „Wir haben heute von Beginn an eine sehr hohe Intensität an den Tag gelegt. Dabei hätte es auch passieren können, dass wir in Anbetracht der Bedeutung der Partie verkrampfen“, hatte Ahlers-Ceglarek im Vorfeld noch kleine Bedenken für das Duell gegen den Tabellenletzten. Aber die waren letztlich komplett unbegründet. Bereits in der siebten Minute fasste sich Dragan Millé aus gut 20 Metern ein Herz und ließ FC-Torhüter Ivo Kiekhöfer keine Abwehrmöglichkeit – 1:0. „Die frühe Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sah Ahlers-Ceglarek seine Elf auch in der Folgezeit klar überlegen. In der 30. Minute erhöhte Simar Kadir Alkas auf 2:0. Dabei stand das Glück auf seiner Seite, denn nach einem Abschlag von Hambergens Keeper prallte der Ball von ihm ins leere Tor. Unmittelbar danach hätte Jonathan Bondombe-Simba bereits für die Vorentscheidung sorgen können. Doch nach einem tollen Solo von der Mittellinie wurde sein Schuss gerade noch geblockt. Und was war mit den Gästen? Erst kurz vor der Pause tauchten sie bei zwei Ecken im Strafraum des TBU auf. Das war jedoch kein Problem für die aufmerksame Uphuser Defensive.

+ Die Uphuser Hintermannschaft wurde nur selten von den Gästen aus Hambergen ernsthaft geprüft. © von staden

Nach dem Wechsel benötigten die Gastgeber eine kurze Anlaufzeit, ehe sie wieder das Kommando auf dem Feld übernahmen. Nach einer tollen Energieleistung von Sedat Yücel und Pass von Benjamin Ciosanki sorgte Bondombe-Simba mit dem 3:0 (64.) für die Vorentscheidung. Nur 60 Sekunden später war es Landry Imboula, der kurz nach seiner Einwechslung nach Vorarbeit von Ferhat Tavan das 4:0 (65.) erzielte. Zwar nutzten die Gäste in der 67. Minute ihren bis dato ersten Torschuss zum 1:4 durch Maksymilian Amplewski, doch das änderte nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Platz. Im Gegenteil: Yücel (70.) und Bondombe-Simba (80.) hätten sogar noch erhöhen können.