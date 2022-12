Fußball-Landesligist FC Verden 04 verlängert mit Frank Neubarth

Von: Kai Caspers

Teilen

Leitet auch in der kommenden Saison die Geschicke des Fußball-Landesligisten FC Verden 04: Frank Neubarth. © ha

Noch ist nicht klar, ob Fußball-Landesligist FC Verden 04 kommende Saison eventuell sogar in der Oberliga spielt. Fest steht jedoch: Auch dann heißt der Trainer Frank Neubarth. Der Vertrag des Ex-Profis wurde vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Verden – Auch in diesem Jahr machen die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 frühzeitig Nägel mit Köpfen. Wie Nicolas Brunken, sportlicher Leiter der Verdener, bekannt gab, wurde der Vertrag mit Trainer Frank Neubarth vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Die sportliche Entwicklung der Mannschaft ist überaus positiv. Schließlich haben wir uns aktuell, zumindest von der Tabellensituation, zur Nummer eins im Kreis Verden gemausert.

Damit geht der 60-jährige Ex-Profi, der die Verdener im April 2019 nach der Trennung von Sascha Lindhorst übernommen hatte, in seine vierte komplette Saison am Hubertushain. „Als Frank zu uns gekommen ist, war sicher nicht abzusehen, dass er uns solange die Treue hält. Daher sind wir auch sehr froh, dass wir uns mit ihm einig geworden sind und die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen werden“, ist Neubarth für Brunken ein echter Glücksgriff. „Die sportliche Entwicklung der Mannschaft ist überaus positiv. Schließlich haben wir uns aktuell, zumindest von der Tabellensituation, zur Nummer eins im Kreis Verden gemausert“, hat der Ex-Profi für Brunken daran einen erheblichen Anteil. „Frank legt nicht nur im Training ein tolles Engagement an den Tag, sondern steckt auch jede Menge Herzblut in den Verein“, lobt Verdens sportlicher Leiter. Was Brunken ganz besonders herausstellt bei Neubarths Arbeit, ist die Tatsache, „dass er die jungen Spieler während seiner Zeit beim FC enorm weitergebracht hat. Und damit macht er den Verein für Talente natürlich ziemlich interessant. Daher sehen wir uns auch noch nicht am Ende der Entwicklung und freuen uns, dass wir von der enormen Erfahrung von Frank weiterhin profitieren können“, sagt Brunken.

Neben Neubarth soll laut dem sportlichen Leiter des FC auch mit Co-Trainer Andreas Dreßler und Torwart-Trainer Oliver Tkotsch verlängert werden. Brunken: „Wir gehen davon aus, dass das Team zusammenbleibt. Aber noch haben wir keine Gespräche geführt.“ kc