FC Verden 04 verlangt Hamburger SV beim 2:3 alles ab

Von: Kai Caspers

Teilen

Da ist es passiert. Während die Verdener ihren Führungstreffer nach nicht einmal fünf gespielten Minuten ausgelassen bejubeln, ist Hamburgs Jonas David geschockt. © von Staden

Über 1000 Zuschauer sorgten für einen tollen Rahmen im Testspiel des Fußball-Landesligisten FC Verden 04 gegen den Hamburger SV. Auch sportlich wussten sich die Gastgeber gegen den Zweitligisten sehr gut zu verkaufen und verpassten beim 2:3 (1:2) nur knapp eine kleine Sensation.

Verden – Es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, da hielt es Andreas Höttler nicht mehr auf seinem Platz. Blitzschnell eilte der Fußball-Boss des Landesligisten FC Verden 04 in den extra abgesperrten Pressebereich. „Das muss ich festhalten. Das ist etwas für die Ewigkeit“, machte Höttler dank der guten Perspektive ein Bild von der neu installierten Anzeigetafel am Hubertushain. Schließlich war dort gerade der 1:0-Führungstreffer (5.) von Jonas Austermann gegen den Hamburger SV aufgeleuchtet. „Wir wollten ein Tor schießen – das haben wir geschafft“, durfte Höttler am Ende beim 2:3 (1:2) sogar noch einen zweiten Treffer bejubeln.

Einen packenden Zweikampf liefert sich Verdens Luis Saul mit Hamburgs Robert Glatzel (links). Der Mittelstürmer des HSG traf zum zwischenzeitlichen 1:3. © von Staden

Jonas Austermann trifft nach fünf Minuten zur Verdener Führung

Kein Wunder, dass bei den Gastgebern nach dem Abpfiff eitel Sonnenschein herrschte. „Wir wollten mutig auftreten und vor allen Dingen ein gutes Umschaltspiel zeigen. Das ist uns in jedem Fall gelungen“, war Co-Trainer Andreas Dressler voll des Lobes für sein Team. Auch bei Philipp Breves, der den Hauptanteil der Organisation getragen und die Verdener als Kapitän aufs Feld geführt hat, leuchteten nach dem Duell gegen seinen Herzensverein die Augen. „Viel besser hätte es nicht laufen können. Am Ende hatten wir ja sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß. Aber das wäre des Guten dann doch zu viel gewesen“, verwies Breves auf den letzten Angriff, als Fabio Leschinsky nach Querpass von Kevin Brandes (90.) einen Schritt zu spät kam.

Eine Stunde vor Spielbeginn traf der Bus des Hamburger SV am Verdener Hubertsuhain ein. Natürlich wurden die Spieler sofort von ihren Fans gebührend empfangen. © von Staden

Bjarne Guth sichert sich das Trikot von Robert Glatzel

Schon in der ersten Halbzeit war zu sehen, dass die Hamburger anfällig bei Kontern sind. Hatte Jonas Austermann die erste Chance (2.) noch ausgelassen, war er nach tollem Pass von Dennis Hoins (5.) dann zur Stelle – 1:0. Zwar glich der Zweitligist durch Filip Bilbija zum 1:1 (10.) aus, doch danach dauerte es bis zur 44. Minute, ehe der Favorit durch Immanuel Pherai das 2:1 erzielte. Fast sogar noch der Ausgleich, als ein Hoins-Freistoß nur knapp über das Tor strich. Nach der Pause legte der eingewechselte Robert Glatzel per Kopfball zum 3:1 (62.) nach. In der Folge war der HSV zwar spielbestimmend, doch richtig gefährlich wurde es dabei nicht. Und wenn dann doch mal ein Ball aufs Tor kam, fanden die Gäste ihren Meister in Thorben Bruns, der den ebenfalls zu überzeugenden Jascha Tiemann im Tor abgelöst hatte. In der 77. Minute nahm das Dauergrinsen im Gesicht der Verdener dann endgültig Gestalt an. Nach einem langen Ball ließ Kevin Brandes HSV-Keeper Tom Mickel keine Abwehrmöglichkeit – 2:3. Im Anschluss scheiterte Glatzel (83.) noch einmal an Bruns, ehe der Abpfiff ertönte und die zahlreichen Autogrammjäger auf ihre Kosten kamen. Das begehrteste Stück sicherte sich dabei allerdings Verdens Bjarne Guth. Der Defensivspieler nahm das Trikot von Robert Glatzel mit auf den Heimweg.